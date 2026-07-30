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Авторы хоррор-шутера Rules of Engagement: The Grey State показали новые кадры геймплея из PvE-контента игры
Rockstar несколько раз обновила сайт GTA 6 - раньше такое было за день до раскрытия обложки и анонса предзаказов
Разработчиков Final Fantasy VII Rebirth заставили сделать купальники Тифы и Айрис как можно скромнее
Розарио Доусон пожаловалась что ее вырезали из фильма "Человек-паук: Новый день"
Отечественная стратегия Lessaria: Fantasy Kingdom Sim получила крупное платное DLC и бесплатное контентное обновление
В Titan Quest 2 можно будет управлять жизнью и смертью - разработчики добавят мастерство тёмной магии
Dispatch наконец-то добралась до Xbox Series - без цензуры и с Play Anywhere
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Разбираемся, что показали в последнем трейлере Kingdom Hearts 4 и почему он не вызвал большого хайпа
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15 минут начала Silent Hill: Townfall на PS5 Pro
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получай бонусы за выполнение заданий
Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Смартфон HUAWEI Pura 70 Pro White
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