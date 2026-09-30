Rockstar North признала огромное давление из-за GTA 6, но студия не стала ничего упрощать

В материале Game Informer о Grand Theft Auto 6 сооснователь Rockstar North Аарон Гарбут рассказал, как ожидания игроков повлияли на разработку. По его словам, давление на команду действительно огромное, но ответом на него стали не компромиссы, а стремление сделать больше запланированного.

Гарбут отметил, что обычно разработчикам приходится жертвовать либо масштабом ради детализации, либо детализацией ради взаимодействия. В случае с GTA 6 студия пошла другим путём, усилив сразу всё: детализацию, размах, широту, масштаб, взаимодействие и плотность мира. Он добавил, что не помнит, чтобы Rockstar когда-либо создавала нечто близкое по амбициям.

Давление, по его словам, ощущается постоянно, поскольку от проекта ждут очень многого. При этом студия воспринимает его как стимул: вместо упрощения задач команда старалась перевыполнить ожидания. Журналисты отмечают, что это делает GTA 6 одной из самых амбициозных игр современности.

Релиз Grand Theft Auto 6 состоится 19 ноября по всему миру на Xbox Series X/S и PlayStation 5.