Rockstar обещает, что в GTA 6 появится "следующая ступень эволюции внутриигрового радио"

В самом конце вчерашней публикации в блоге Rockstar, посвящённой анонсу альбома GTA 6: The Album, содержалось упоминание о грядущих нововведениях, касающихся звукового и музыкального оформления игры.

В Rockstar заявили, что фанатам стоит «следить за новостями о музыке в GTA 6» и, в частности, о «динамическом саундтреке» игры. Кроме того, компания намекнула, что в GTA 6 будет представлена ​​«следующая ступень эволюции внутриигрового радио — и не только».

Эта информация довольно скудна. Однако ранее ходили слухи, что в GTA 6 появится собственная радиостанция под управлением, например, DJ Khaled. Также предполагалось, что свою станцию ​​может получить и Дрейк. Помимо этого, существовал ещё один неподтверждённый слух о том, что Rockstar позволит подписчикам Spotify импортировать в GTA 6 собственные плейлисты.

В одном из предыдущих трейлеров GTA 6 можно было заметить, что героиня по имени Лусия носит наушники. Это породило предположения о том, что игроки смогут слушать музыку не только во время езды на транспорте, но и просто гуляя по миру игры.

Spotify уже активно продвигает GTA 6, так что компании явно сотрудничают, однако пока неясно, насколько глубоким будет это партнёрство.

В любом случае, серия GTA славится своей музыкой и сотрудничеством с известными исполнителями, поэтому неудивительно, если Rockstar решит поднять планку в GTA 6. В грядущий альбом GTA 6: The Album войдут 34 композиции, написанные специально для игры, включая новые треки от Кита Ричардса и Трэвиса Скотта.

Релиз GTA 6 состоится 19 ноября на PS5 и Xbox Series X|S; выход версии для ПК ожидается позднее.