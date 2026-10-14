Rockstar обещает выпускать новые игры быстрее после GTA 6

Rockstar Games надеется, что Grand Theft Auto VI станет основой для более быстрого производства будущих проектов. В интервью Bloomberg руководители компании заявили, что созданные за годы разработки технологии, инструменты и рабочие процессы позволят команде эффективнее выпускать новый контент.

Разработка GTA 6 заняла более восьми лет и потребовала масштабного расширения компании. По словам руководителя разработки Фила Хукера, теперь Rockstar сможет развивать уже созданную основу, вместо того чтобы каждый раз перестраивать всё с нуля. Он выразил уверенность, что в дальнейшем студия сможет двигаться скорее вширь, чем ввысь, создавая больше контента на базе существующих решений.

В качестве примера руководители приводят переход от Grand Theft Auto III к Grand Theft Auto: Vice City: следующая игра вышла менее чем через год, поскольку опиралась на готовые технологии и наработки предшественницы. Rockstar рассчитывает применить похожий подход в будущем, хотя конкретных сроков выпуска следующих проектов не называет.

При этом компания не собирается отказываться от высоких производственных стандартов. Именно стремление довести GTA 6 до желаемого состояния стало одной из причин двух переносов релиза. Теперь Rockstar надеется, что вложенные усилия окупятся не только самой игрой, но и более эффективным процессом разработки в дальнейшем.