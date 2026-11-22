Rockstar Games столкнулась с первым обвинением в плагиате после выхода GTA 6. Художник GabyT обнаружил сходство своей иллюстрации 2021 года с одной из наклеек для оружия в игре. По предварительным сравнениям, разработчики могли отразить исходный рисунок по горизонтали и обвести его, изменив цвета и добавив несколько деталей.

На сходство обратили внимание пользователи X. Один из них, Glacius (@TaurineYeen), опубликовал изображения игровых файлов с оформлением оружия и указал на оригинальную работу GabyT, созданную по заказу в декабре 2021 года. Позже пользователь @sockzthepuppet поделился видеосравнением двух изображений, на котором совпадают основные элементы рисунка: положение глаз, форма морды и расположение шерсти. Сходство также отметили журналисты GameRant.

Изображение используется для оформления пистолета-пулемёта, который можно получить в дополнительном задании с участием Чейза — персонажа в костюме лисы. Игрокам предстоит помочь ему и другому фурри скрыться от полиции и добраться до убежища группировки The Furverts.

В награду за выполнение задания предлагается выбрать между 15 000 долларов и уникальным пистолетом-пулемётом с той самой наклейкой. Сам Чейз ранее тоже оказался в центре обсуждений: игроки заметили сходство его костюма с реальным фурсьютом художника FoxiFelix. Впрочем, это сходство, судя по всему, является намеренной пародией.

Пока обвинение в плагиате не означает, что Rockstar действительно нарушила закон. Даже если разработчики использовали исходную иллюстрацию в качестве основы, для юридической оценки необходимо установить, какие именно элементы были заимствованы и было ли у компании разрешение на их использование.

По законодательству США авторские права на заказные иллюстрации обычно остаются у художника, если договором не предусмотрено иное. При этом изменение цветов и добавление новых деталей сами по себе не делают использование чужой работы законным. Неизвестно, какие условия GabyT согласовал с заказчиком и получала ли Rockstar лицензию на использование рисунка.