Одной из главных особенностей GTA 6 стала необычайно подробная симуляция жизни в Леониде. По словам разработчиков Rockstar, жители игрового мира отличаются не только внешностью, но и характерами, настроением, поведением и реакцией на происходящее. Благодаря этому город ощущается живым даже тогда, когда игрок не вмешивается в события вокруг.

NPC в GTA 6 могут вести себя совершенно по-разному в одинаковых ситуациях. Если начать драку, один прохожий даст отпор, другой попытается убежать, а третий сам спровоцирует конфликт — например, бросит в персонажа окурок или выльет на него напиток. Свидетели могут поддержать драку, вмешаться в неё или скрыться. Одни противники прекращают сопротивление после нескольких ударов, другие продолжают сражаться до потери сознания.

За повседневной жизнью NPC скрывается гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. В GTA 6 можно исследовать более 100 интерьеров, причём обстановка домов рассказывает о привычках и характере их владельцев. Уличные разговоры также раскрывают особенности жителей Леониды. По словам старшего директора по дизайну открытого мира Стивена Мессинджера, Rockstar заранее разработала подробные предыстории для множества элементов игры, даже если игрок никогда не узнает их полностью.

В качестве примера Мессинджер привёл преступные группировки. Разработчики продумали целую сеть распространения наркотиков: от источников поставок и перевозчиков до распределения товара по лагерям и его продажи на улицах. Игрок замечает лишь отдельные детали этой системы, однако она существует независимо от его действий. Как объяснил Мессинджер, благодаря такой структуре создаётся ощущение, что огромный механизм продолжает работать даже в отсутствие игрока.

Чтобы достоверно передать атмосферу Флориды, Rockstar проводила исследовательские поездки по местным городам и островам, общалась с жителями, фотографировала улицы и изучала повседневную жизнь. Разработчики наблюдали за различными ситуациями — от обычного отдыха на пляже до работы полиции. Старший директор по дизайну мира и населению Джон Макферсон рассказал, что команда старалась передать энергичную и хаотичную атмосферу региона. В игре можно увидеть туристов, местных жителей, играющих в волейбол, людей с домашними животными и отдыхающих на пляже.

Технический арт-директор GTA 6 Валмор Гарсия отметил, что Rockstar перешла от относительно простых NPC, уступавших главным героям по детализации, к полноценным персонажам с индивидуальной внешностью и поведением. Они отличаются анатомией, чертами лица, настроением, характером и собственными репликами. Для этого студия создала новые технологии симуляции волос, одежды и движения мышц под кожей, применив их ко всем персонажам, а не только к Джейсону и Люсии.

Разнообразие телосложения потребовало серьёзно переработать систему анимации. Rockstar разработала способ использовать общие анимации для персонажей разных размеров, сохраняя корректные точки контакта во время взаимодействия с транспортом и рукопашных схваток. Над этим работали аниматоры, художники и специалисты по скелетам персонажей.

Отдельной задачей стали события, происходящие без участия игрока. В Леониде можно встретить десятки постановочных сцен и случайных происшествий, в которых NPC взаимодействуют друг с другом. Разработчикам пришлось учитывать множество вариантов развития событий: например, как полицейский отреагирует на преступление игрока, если в этот момент уже проводит проверку другого человека, и что произойдёт с первоначальным подозреваемым, если страж порядка переключится на нового нарушителя.