Джейсон Дюваль, один из главных героев GTA 6, отличается спокойным и немногословным характером. В отличие от многих предыдущих протагонистов серии, он не склонен постоянно разговаривать и предпочитает выражать себя поступками. В Rockstar объяснили, что повлияло на создание такого персонажа.

Вице-президент Rockstar по сценарной работе Руперт Хамфрис рассказал, что разработчики изучали поведение бывших военных, в частности ветеранов армейских рейнджеров. В мире GTA 6 их аналогами стали Мародеры. По наблюдениям команды, такие люди часто говорят и реагируют лишь тогда, когда это действительно необходимо, но при этом остаются сильными и уверенными в себе.

Эти особенности легли в основу характера Джейсона. Его сдержанность проявляется не только в манере общения, но и в том, как он взаимодействует с окружающими. Разработчики считают важным и то, что герой иногда оставляет мысли при себе: невысказанное может многое рассказать о его личности.

Такой подход особенно заметен в отношениях Джейсона с Люсией, которая гораздо более импульсивна и хаотична. Контраст между ними помогает раскрыть характеры обоих персонажей и делает их взаимодействие более выразительным.

Сценарист Майкл Виафе также рассказал, что Rockstar изучала многолетнюю криминальную историю Флориды. При этом разработчики не стремились просто перенести реальные события в игру, а использовали исследования для создания убедительных персонажей и собственного игрового мира.

По словам Виафе, многие главные герои GTA на первый взгляд являются неприятными или аморальными людьми, однако в них можно обнаружить и человеческие качества. Rockstar не пытается оправдать их поступки, а скорее исследует, почему такие персонажи могут находить отклик у игроков.