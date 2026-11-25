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Delta Force запустит коллаборацию с METAL GEAR SOLID: SNAKE EATER 27 ноября
Bloober Team раскрыла планы на 2027 год: студия готовит три игры и несколько неанонсированных проектов
В Metaphor: ReFantazio показали воительницу-певицу Джуну
В раннем доступе вышел экшен-роглайк Clockfall с защитой башен
Disney официально подтвердила выход "Аватара 4" Джеймса Кэмерона, включив фильм в график предстоящих кинорелизов
AMD представила RT-MLAS - многоуровневые структуры ускорения для трассировки лучей в открытых мирах
Paradox раскрыла систему племён в Afterworld: мотивация групп и моральные дилеммы
Company of Heroes 3 получила кампанию Operation Torch в Северной Африке
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1st City "Тайник" - городские прятки с загадками от ИИ, виртуальными тайниками и голубём-информатором
Marvel's Blade может не выйти: что происходит с игрой Arkane Lyon и почему её будущее зависит от продажи студии
Как освещение оживляет животных в Prehistoric Kingdom
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Из GTA 6 уже достали почти полтора миллиона реплик - энтузиаст готовит русскую нейроозвучку
От культового квеста до отменённых проектов: непростая история "Бегущего по лезвию" в видеоиграх
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
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