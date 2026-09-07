Rockstar объяснила, почему в GTA 6 нельзя будет безнаказанно разгуливать с оружием в руках

Грядущая GTA 6 совершит огромный технологический шаг вперед по сравнению с предыдущей частью франшизы. За годы, прошедшие с релиза GTA 5, сменилось два поколения консолей, изменились запросы аудитории и сами подходы к геймдизайну. Всё это напрямую повлияло на игровой процесс грядущего блокбастера, включая механику взаимодействия с персонажами и правила ношения оружия. Игрокам придется забыть о былых условностях: свободно разгуливать по улицам Вайс-Сити с автоматом наперевес больше не получится.

Соруководитель Rockstar Games и глава разработки GTA 6 Роб Нельсон в интервью изданию TGG откровенно объяснил, что старые геймплейные поблажки разрушили бы целостность нового, ультрареалистичного мира. По его словам, Rockstar стремится к максимальному правдоподобию, поэтому виртуальные граждане больше не будут игнорировать явные угрозы.

«Мы считаем, что при нынешнем уровне разрешения и поведенческой сложности, которую мы теперь требуем от виртуального населения, это больше не работает. В GTA 5 вы могли прямо перед людьми достать из ниоткуда дробовик, и никто на это никак не реагировал. Здесь все иначе».

Разработчики полностью переработали систему кастомизации и ношения арсенала, сделав ее физически осязаемой. Теперь количество тяжелого оружия, которое главный герой может нести одновременно, строго ограничено, а его демонстрация повлечет за собой логичные последствия.

«Вы можете переносить два длинноствольных оружия, и они будут видны на спине и в руках. Повесить оба на спину не получится: если вы хотите взять два, то одно пойдет во вторую руку, а другое — на спину. И люди будут реагировать, видя, как вы разгуливаете в таком виде».

Глава разработки также подчеркнул, что искусственный интеллект прохожих стал в разы многограннее, поэтому они будут четко считывать контекст ситуации. Обычные горожане Вайс-Сити не станут паниковать без повода, если увидят зачехленный карабин, однако любые агрессивные действия мгновенно привлекут их внимание.

«Если у вас просто висит длинноствольное оружие на спине, все должно быть в порядке. Если же вы держите его в руке, людям это явно не понравится: они отреагируют и начнут от вас удаляться».