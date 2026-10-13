Rockstar объяснила, почему Вайс-Сити идеально подходит для истории о крахе американской мечты

Rockstar Games намерена продолжить традиционную для Grand Theft Auto сатиру на американское общество, сосредоточившись в GTA 6 на теме американской мечты. Старший вице-президент студии по повествованию Руперт Хамфрис считает Вайс-Сити и Южную Флориду идеальным местом для такой истории: здесь огромное богатство соседствует с амбициями людей, которые пытаются добиться лучшей жизни. Однако само представление об успехе за последние годы заметно изменилось.

В интервью журналу Love Хамфрис объяснил, что Rockstar старается делать акцент на масштабных социальных явлениях, которые сохранят актуальность спустя годы после выхода игры. По его словам, включать в сюжет конкретных людей и мимолётные события рискованно: они могут быстро потерять значение, тогда как общественные противоречия остаются понятными разным поколениям игроков.

Тема американской мечты уже занимала важное место в предыдущих частях серии. В GTA 4 Rockstar представила историю иммигранта Нико Беллика как ироничный взгляд на образ Америки — страны, обещающей неограниченные возможности. GTA 5, вышедшая в 2013 году, продолжила критику общества, одержимого деньгами, статусом и стремлением к успеху. Теперь разработчики хотят показать, как изменились сами ожидания людей.

По мнению Хамфриса, современная американская мечта стала куда скромнее. Если раньше она ассоциировалась с головокружительным богатством и невероятными достижениями, то сегодня многие довольствовались бы возможностью купить дом для семьи и полностью расплатиться с долгами. Но даже такие цели всё чаще кажутся недостижимыми для обычного человека.

Майами и Южная Флорида, послужившие вдохновением для Вайс-Сити, особенно хорошо подходят для раскрытия этого противоречия. Здесь роскошь и демонстративное потребление соседствуют с желанием пробиться наверх любой ценой. По словам Хамфриса, столкновение огромных состояний и безграничных амбиций создаёт среду, в которой могут возникать самые разные формы безумия.

Такой подход соответствует давней традиции Grand Theft Auto высмеивать американскую культуру потребления, однако теперь сатира может затронуть не только погоню за богатством, но и исчезновение надежды на стабильную жизнь. Растущие расходы и неуверенность в будущем делают эту тему понятной далеко за пределами США.

Rockstar пока не раскрывает подробностей сюжета GTA 6 в контексте этих заявлений. Тем не менее слова Хамфриса дают представление о том, какие общественные противоречия интересуют авторов. Возможно, на этот раз главным символом американской мечты станет не роскошный особняк или дорогой автомобиль, а возможность просто обеспечить себе спокойное будущее.