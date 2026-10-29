Rockstar объявила, что официальный саундтрек к GTA 6 выйдет 11 декабря

Как уже сообщалось в последние недели, автором саундтрека к Grand Theft Auto 6 стал французский дуэт Justice — Гаспар Оже и Ксавье де Росне. В публикации на платформе X компания Rockstar Games сообщила, что официальный альбом саундтреков к GTA 6 станет доступен 11 декабря 2026 года на всех музыкальных стриминговых сервисах.

В альбом вошли 30 композиций, включая трек «Flower in a Hurricane», который прозвучал в недавно представленном релизном трейлере игры. Кроме того, уже сегодня вышел новый сингл «Pusher», записанный при участии Gesaffelstein.

Теперь вы можете послушать этот сингл или оформить предзаказ на альбом. Он будет выпущен в нескольких вариантах, включая специальное лимитированное издание на трёх прозрачных виниловых пластинках.