Rockstar Games официально подтвердила, что в Grand Theft Auto 6 отсутствует возможность нанимать проституток - функция, которая была в серии с GTA 3. Журналист издания Shacknews Билл Лавой полностью прошел игру и обратился в студию с прямым вопросом, получив такой ответ:

GTA 6 - это игра о паре в безвыходном положении, влюбленных, которые скрываются от закона. Хотя мы многое перенесли из предыдущих частей GTA, все, что мы реализовали в шестой, было сделано ради духа истории, которую мы хотели рассказать, и игровых систем, которые мы хотели развить, - таких как система розыска, радио, ограбления и угон автомобилей. Многие аспекты предыдущих частей в GTA 6 отсутствуют, но те элементы, что у нас есть, по нашему мнению, необходимы и дополняют то ощущение и мотивацию, которые мы хотели подчеркнуть, пока вы проходите историю Джейсона и Лусии.

Решение принято, чтобы сохранить фокус на отношениях главных героев - Джейсона и Лусии. По словам журналистов, прошедших игру, механика действительно отсутствует: на улицах Леониды нет проституток, которых можно было бы "подцепить", как в предыдущих частях. При этом стрип-клубы в игре остались, и также есть интимные сцены между Джейсоном и Лусией (в зависимости от уровня их отношений).