Компания Rockstar Games впервые дала официальный комментарий по поводу частоты кадров в Grand Theft Auto 6 и окончательно закрыла вопрос о возможном появлении режима повышенной производительности в будущих патчах. Разработчики подтвердили изданию Kotaku, что игра останется заблокированной на 30 кадрах в секунду на всех консолях текущего поколения, включая флагманскую PlayStation 5 Pro.

Ранее многие владельцы PS5 Pro и телевизоров с частотой 120 Гц рассчитывали, что студия добавит поддержку 60 или хотя бы компромиссных 40 FPS после релиза. Однако директор по технологическому производству Rockstar Марк Чемберс официально заявил, что этого не произойдёт из-за ограничений центрального процессора консоли.

«В базовой версии мы используем отражения и глобальное освещение с трассировкой лучей. На PS5 Pro картинка дополнительно улучшена за счёт теней с трассировкой лучей, а также повышенной чёткости благодаря технологии масштабирования PSSR. В PS5 Pro установлен более мощный графический чип и продвинутый апскейлер, которые мы задействовали для улучшения качества изображения. Однако центральный процессор этой консоли лишь немного быстрее, чем в базовой PS5, и его мощности недостаточно для обработки сложной симуляции мира игры при более высокой частоте кадров», — заявил Марк Чемберс.

Таким образом, единственными платформами, где Grand Theft Auto 6 сможет работать при 60 FPS и выше, останутся мощные игровые ПК, а также консоли следующего поколения после выхода соответствующих переизданий.