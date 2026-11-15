Rockstar ограничила срок активации GTA 6 в Японии: коды для PlayStation перестанут работать через 170 дней после релиза

Компания Rockstar Games раскрыла необычное региональное ограничение для Grand Theft Auto VI, которое затронет покупателей игры в Японии. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте технической поддержки разработчиков, цифровые коды GTA 6 для PlayStation, предназначенные для японского рынка, будут действовать только 170 дней с момента их выпуска. Поскольку релиз игры состоится 19 ноября 2026 года, владельцам таких кодов придётся активировать их в течение установленного срока.

В Rockstar объяснили это решение местными нормативными требованиями, однако не уточнили, какие именно положения японского законодательства предусматривают подобные ограничения. При этом речь идёт исключительно о сроке активации кодов, а не о времени, в течение которого покупатели смогут пользоваться самой игрой. После успешного погашения кода доступ к GTA 6 не должен прекращаться по истечении указанных 170 дней.

Дополнительные ограничения связаны с региональной привязкой учётных записей PlayStation Network. Коды, приобретённые в Японии, предназначены исключительно для японских аккаунтов PSN. Аналогичные правила соответствия регионов действуют и для других стран, включая США, Великобританию, Бразилию и государства Европы. Rockstar рекомендует приобретать игру в том же регионе, к которому относится учётная запись пользователя, чтобы избежать проблем с активацией.

Примечательно, что владельцы Xbox Series X|S не столкнутся с аналогичной региональной блокировкой: согласно официальной документации Rockstar, коды GTA 6 для консолей Microsoft не привязаны к определённым регионам. Ограничение в 170 дней также указано именно для японских кодов PlayStation.

Стоит отметить, что физическое издание Grand Theft Auto VI не содержит игрового диска. Вместо него покупатели получат коробку с цифровым кодом для загрузки игры. Такие издания начали поступать в продажу 12 ноября, чтобы пользователи могли заранее загрузить GTA 6 перед официальным релизом. Таким образом, японским покупателям коробочной версии особенно важно учитывать срок действия полученного кода.