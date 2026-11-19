Перед выходом GTA 6 Rockstar Games сообщила, что не станет вкладывать карту игрового мира в физическое издание. Вместо этого её можно будет бесплатно скачать на официальном сайте компании, а также приобрести в двустороннем печатном варианте.
Теперь цифровая версия карты официально доступна на сайте GTA 6. Для желающих обзавестись бумажной копией предусмотрен специальный вариант для самостоятельной печати.
Физическое издание пока не поступило в продажу, однако Rockstar обещает добавить его в ассортимент Rockstar Store вскоре после релиза игры.
Карта показывает доступные для исследования районы Леониды, но не содержит отметок магазинов, мини-игр и других интересных мест. Тем не менее в качестве постера для украшения стены она вполне подойдёт.
Официальную карту уже можно скачать бесплатно, а тем, кто предпочитает физические коллекционные материалы, придётся немного подождать.
А картинку с изображением 60 ФПС где скачать?
уже пролетел всю карту на самолете, вертолёте, на машине объехал 2 раза по крайним трасам, и все еще много тумана осталась на карте.. везде какие-то прикольные события как в rdr2, то погадают, то секреты, крч живой мир! аирподсы купил себе, чехол на мобилу! катаюсь на электросамокате который копия фирмы как и у меня в реале! ( найнбот ) правда он всего 25 едет, оч бесит, интересно есть ли тут возможность купить свой электросамокат желательно спортивный?
Карта огромная, учитывая даже один островок, где начинается игра.
На заказ только если распечатать большой лист в типографии норм)))
Прикольно