Перед выходом GTA 6 Rockstar Games сообщила, что не станет вкладывать карту игрового мира в физическое издание. Вместо этого её можно будет бесплатно скачать на официальном сайте компании, а также приобрести в двустороннем печатном варианте.

Теперь цифровая версия карты официально доступна на сайте GTA 6. Для желающих обзавестись бумажной копией предусмотрен специальный вариант для самостоятельной печати.

Физическое издание пока не поступило в продажу, однако Rockstar обещает добавить его в ассортимент Rockstar Store вскоре после релиза игры.

Карта показывает доступные для исследования районы Леониды, но не содержит отметок магазинов, мини-игр и других интересных мест. Тем не менее в качестве постера для украшения стены она вполне подойдёт.

Официальную карту уже можно скачать бесплатно, а тем, кто предпочитает физические коллекционные материалы, придётся немного подождать.