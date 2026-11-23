Rockstar представила полный список изменений выпущенного сегодня патча для Grand Theft Auto 6 на PS5 and Xbox Series X/S. Обновление объёмом около 603 МБ (версия 01.002.002) исправляет несколько неполадок, включая проблемы с автосохранениями, на которые жаловались игроки.
Полный список исправлений:
- Устранены причины, приводившие к вылетам игры
- Исправлена ошибка, из-за которой погодные условия могли долгое время не меняться
- Исправлена ошибка, из-за которой автосохранения работали некорректно
- Исправлены ошибки, из-за которых не запускались телефонные звонки — в том числе те, что необходимы для продвижения по сюжету или открытия доступа к новым заданиям
- Исправлена ошибка, из-за которой игроки не могли избавиться от уровня розыска
- Исправлена ошибка, из-за которой игроки не могли воспользоваться штангой для становой тяги в тренажёрном зале
- Исправлена ошибка, из-за которой напарники не передавали сумки, необходимые для их последующей продажи скупщикам
А рекомендация выкинуть консольки будет? Ах да
Что сказать бета тест продолжается, как в прочем со всеми АААААА играми, мес через 3 - 6 игру полностью чинят.
А Ретро_Геймер убеждал всех, что ПС идеальна и игры на ней идеальны в отличии ПК.
Ошибку с отсутствием игры на ПК тоже скоро исправят. Правда не роки, но тоже не плохо.
C GTA6 такая же история, как и со всеми большими open world проектами. Чем позднее заскочишь, тем меньше багов будет и тем больше контента увидишь