Rockstar Games подтвердила, что некоторые локации огромного открытого мира Grand Theft Auto VI изначально создавались с расчётом на возможное использование в будущем. Речь идёт о нескольких крупных и детально проработанных местах, которые практически не задействованы в сюжетной кампании, но потенциально могут получить новое назначение в дальнейшем.

Как сообщает Kotaku, журналист Зак Цвизен (Zack Zwiezen), проведший в GTA VI более 130 часов, обнаружил множество интересных мест, которые ему так и не пришлось посетить во время прохождения основной истории. Среди них оказались зоопарк, небольшой город на севере карты, большое кладбище и два крупных казино.

Особое внимание журналист обратил на казино, поскольку оба здания присутствуют в игровом мире, но попасть внутрь невозможно. Кроме того, они не упоминаются в сюжете и не используются в побочных заданиях, с которыми познакомился автор. Вице-президент Rockstar по дизайну Стивен Донкин (Stephen Donkin) объяснил, что азартные игры не соответствовали истории Джейсона и Люсии, особенно с учётом тщательно выстроенного экономического баланса.

Дело в том, что в GTA VI деньги играют гораздо более важную роль, чем в предыдущих частях серии. Иногда игрокам приходится с трудом зарабатывать даже на покупку нового оружия или ремонт автомобиля. Возможность быстро выигрывать десятки тысяч долларов в казино с помощью загрузки сохранений могла бы нарушить экономику и повлиять на задуманное разработчиками развитие истории.

При этом некоторые из этих неиспользуемых локаций могут получить новое назначение в будущем. По словам Донкина, Rockstar изначально проектировала карту GTA VI с расчётом на долгосрочное развитие.

Карта создавалась с расчётом на долгосрочную перспективу и с учётом множества факторов. Поэтому на ней есть несколько областей, которые предоставляют нам возможности на будущее, если возникнет необходимость использовать их в игровом процессе или повествовании,

— объяснил Стивен Донкин.

Представитель Rockstar не стал раскрывать, какие именно планы компания связывает с этими территориями. Тем не менее подобный подход предполагает возможность дальнейшего расширения GTA VI с помощью обновлений, дополнений или потенциального онлайн-режима.

Пока же игроки могут самостоятельно исследовать эти места, даже если они не играют непосредственной роли в сюжетной кампании. При этом официальных анонсов дополнений, которые задействовали бы оставленные локации, Rockstar пока не делала.