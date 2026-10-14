Rockstar отказалась от удалённой работы ради защиты GTA 6 - сотрудники должны приходить в офис пять дней в неделю

В 2024 году Rockstar Games обязала сотрудников вернуться в офисы на пять дней в неделю, объяснив решение соображениями безопасности. Как пишет Bloomberg, разработчики Grand Theft Auto VI лишились доступа к серверам и рабочим инструментам компании за пределами офиса, из-за чего даже некоторые бытовые обстоятельства могли осложнять работу.

По словам руководителя издательского направления Дженнифер Колбе, Rockstar опасается утечек, поскольку GTA 6 представляет особый интерес для злоумышленников. Она допускает, что после выхода игры компания пересмотрит действующие правила, однако сомневается, что студия перейдёт на распространённую гибридную модель с несколькими днями удалённой работы в неделю.

При этом строгие ограничения не помогли полностью предотвратить утечки: в августе 2026 года перед премьерой игрового материала на Netflix произошёл очередной инцидент. В компании остались недовольны тем, что масштабные меры безопасности не дали ожидаемого результата.

Rockstar объясняет свою политику необходимостью защитить проект, над которым работают тысячи человек. Однако для сотрудников это означает меньше гибкости в организации повседневной жизни — особенно если возникают семейные обстоятельства или другие причины остаться дома.