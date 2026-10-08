Rockstar открыла официальный магазин с мерчем GTA 6 - в коллекции уже есть вещи из Vice City

Rockstar Games запустила официальный магазин с мерчем, посвящённым GTA 6. Новая Grand Theft Auto VI Collection появилась в Rockstar Store и уже включает одежду, аксессуары и коллекционные предметы, связанные с Vice City.

Сейчас в коллекции представлены брелок Grand Theft Auto VI, зажим для денег Vice City, многоразовая зажигалка Zippo с символикой игры, холщовые сумки и два набора виниловых наклеек. В оформлении товаров используются логотип GTA 6, пальмы и классическая символика Vice City.

Rockstar отдельно подчёркивает, что это только начало. Полная коллекция ещё не представлена, а новые товары будут добавляться в магазин со временем. Если нужного предмета сейчас нет в наличии, его можно добавить в список желаемого и дождаться возвращения товара.

Запуск магазина стал ещё одной частью рекламной кампании GTA 6 перед релизом. В тот же день Rockstar также раскрыла новые подробности о радиостанциях и подкастах игры, которые будут сопровождать игроков во время путешествий по Леониде.

GTA 6 выйдет 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а Rockstar тем временем постепенно превращает ожидание игры в полноценную маркетинговую кампанию — от новых деталей мира и музыки до официального мерча.