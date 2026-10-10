Rockstar отправила фанату GTA 6 постер после вежливой просьбы по электронной почте

Фанат Grand Theft Auto 6 из Бразилии рассказал, что получил официальный постер игры после того, как просто написал письмо в Rockstar Games. По словам пользователя Reddit под ником aogustoo, он не рассчитывал на ответ, но в итоге с ним связался представитель компании и отправил плакат прямо из нью-йоркского офиса разработчиков.

Как рассказал поклонник, он решил попытать удачу и написал Rockstar, поделившись своим восторгом от предстоящего релиза GTA 6. В письме он спросил, есть ли возможность получить постер игры с подписью, чтобы повесить его у себя в комнате. Вместо ожидаемого автоматического ответа или полного молчания фанат, по его утверждению, получил ответ от одного из руководителей компании.

Пользователь опубликовал фотографии постера и переписки, однако независимо подтвердить историю пока не удалось. Несмотря на это, случай привлёк внимание сообщества. Создатель контента о Rockstar под ником videotech назвал поступок компании приятным жестом, подчеркнув, что получатель не знаменитость и не популярный блогер, а обычный поклонник серии.

Сам aogustoo попросил других фанатов не заваливать Rockstar письмами с аналогичными просьбами. По его мнению, произошедшее, скорее всего, стало редким проявлением доброты со стороны одного из сотрудников, а не началом массовой раздачи сувениров.

Тем временем до выхода GTA 6 остаётся всё меньше времени. Релиз игры на PlayStation 5 и Xbox Series X/S запланирован на 19 ноября 2026 года. История бразильского фаната стала небольшим приятным эпизодом на фоне ожидания одного из самых громких игровых релизов года.