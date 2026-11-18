Компания Rockstar Games подарила баскетболистам Miami Heat эксклюзивные консоли PlayStation 5 Pro, оформленные в стиле Grand Theft Auto VI. Необычные подарочные комплекты появились в социальных сетях 18 ноября, всего за день до официального выхода игры. Однако поклонники остались недовольны тем, что приобрести подобные устройства обычным покупателям не удастся.

Несколько игроков Miami Heat продемонстрировали полученные подарки в Instagram Stories. Среди них оказались Дэвион Митчелл, Никола Йович, Майрон Гарднер и Кешад Джонсон. Некоторые баскетболисты даже опубликовали видеозаписи распаковки эксклюзивных комплектов.

Каждый набор поставляется в специальном защитном кейсе, напоминающем продукцию Pelican. Внутри находятся модифицированная PlayStation 5 Pro, два тематических контроллера DualSense и коробка с Grand Theft Auto VI.

Сами консоли получили необычный дизайн, вдохновлённый атмосферой Вайс-Сити. Боковые панели выполнены в тёмных тонах и украшены изображениями пальм и логотипом GTA VI. Центральную часть корпуса пересекают три полосы с подсветкой, создающей градиент от бирюзового до пурпурного цвета. В публикациях баскетболистов были замечены как минимум два варианта оформления — чёрный и серый. Контроллеры выполнены в аналогичном стиле, а на их сенсорных панелях размещена символика VI.

Эксклюзивные PS5 Pro не поступят в свободную продажу.

Несмотря на привлекательный внешний вид, эти консоли не предназначены для розничной продажи. Судя по всему, устройства были изготовлены специально для рекламного сотрудничества Rockstar Games с Miami Heat. Ни Sony, ни Rockstar пока не объявляли о планах выпустить аналогичные консоли, сменные панели или контроллеры для обычных покупателей.

Особенно неприятной ситуация может оказаться для владельцев PlayStation 5 Pro, которым и без того редко предлагают специальные варианты оформления корпуса. Недавно представленная Sony коллекция полупрозрачных панелей Prism Collection, например, предназначена только для стандартной PlayStation 5 и модели Slim.

Выбор баскетбольной команды также не случаен. События GTA VI разворачиваются в Вайс-Сити — вымышленном городе, созданном по образу Майами. Альтернативная форма Miami Heat в чёрных и пурпурных цветах давно стала одной из самых узнаваемых в НБА.

Подарочные консоли являются частью масштабной рекламной кампании Rockstar, приуроченной к выходу GTA VI. В неё также входит тематическое мероприятие на домашней арене Miami Heat, запланированное на 18 ноября, во время матча против Milwaukee Bucks. Кроме того, Яннис Адетокунбо, как сообщается, собирается представить специальную расцветку кроссовок Freak 8, вдохновлённую новой игрой Rockstar.

Однако реакция игрового сообщества оказалась далеко не такой положительной, как могли рассчитывать организаторы. Пользователи социальных сетей раскритиковали решение подарить дорогостоящие эксклюзивные консоли профессиональным баскетболистам, которые и без того могут позволить себе приобрести PS5 Pro и GTA VI.

Поклонники также выразили разочарование тем, что подобные устройства не будут доступны широкой аудитории, несмотря на большой интерес к их оформлению.

Grand Theft Auto VI выходит 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Версия для персональных компьютеров пока не анонсирована.