Rockstar подтвердила: сюжет GTA 6 не охватит всю карту открытого мира

GTA 6 может похвастаться самым масштабным открытым миром и самым большим сюжетом в истории Rockstar Games. Прохождение последнего, по слухам, займёт около 80 часов, но даже этого времени не хватит, чтобы охватить всё — по крайней мере, если говорить о карте. По словам разработчиков, сюжетная линия не проведёт игроков по всей карте.
Как сообщил в X старший вице-президент по нарративу GTA 6 Руперт Хамфрис, сюжет игры не охватит всю карту, оставив множество зон для исследования за пределами кампании.
Это означает, что игроки могут не посетить все ключевые локации исключительно в ходе сюжетных миссий. Вместо этого некоторые части штата Леонида будут отведены под побочные задания, случайные события, поиск коллекционных предметов и просто свободное исследование мира.
Тем не менее, сюжетный режим познакомит игроков с широким спектром контента. Это поможет им прочувствовать общую атмосферу GTA 6 и побудит к дальнейшему исследованию.
У нас нет времени водить вас повсюду, но мы хотим, чтобы вы могли исследовать мир и получить представление о большинстве мест, культур и атмосферных особенностей игры.
Многие игроки восприняли эту новость положительно, поскольку надеются исследовать игру в удобном для себя темпе. Как Rockstar Games уже неоднократно заявляла, GTA 6 будет невероятно масштабной, поэтому не найдётся двух игроков, которые исследовали бы её одинаково.
Да пофиг, лишь бы активности разные были по всей карте.
Ежели новая гта переплюнет второй вотч догз по иммерсивности, то моё вам искреннее почтение // Олег Шахов