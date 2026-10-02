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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 3 193 оценки

Rockstar подтвердила: сюжет GTA 6 не охватит всю карту открытого мира

monk70 monk70

GTA 6 может похвастаться самым масштабным открытым миром и самым большим сюжетом в истории Rockstar Games. Прохождение последнего, по слухам, займёт около 80 часов, но даже этого времени не хватит, чтобы охватить всё — по крайней мере, если говорить о карте. По словам разработчиков, сюжетная линия не проведёт игроков по всей карте.

Как сообщил в X старший вице-президент по нарративу GTA 6 Руперт Хамфрис, сюжет игры не охватит всю карту, оставив множество зон для исследования за пределами кампании.

Это означает, что игроки могут не посетить все ключевые локации исключительно в ходе сюжетных миссий. Вместо этого некоторые части штата Леонида будут отведены под побочные задания, случайные события, поиск коллекционных предметов и просто свободное исследование мира.

Тем не менее, сюжетный режим познакомит игроков с широким спектром контента. Это поможет им прочувствовать общую атмосферу GTA 6 и побудит к дальнейшему исследованию.

У нас нет времени водить вас повсюду, но мы хотим, чтобы вы могли исследовать мир и получить представление о большинстве мест, культур и атмосферных особенностей игры.

Многие игроки восприняли эту новость положительно, поскольку надеются исследовать игру в удобном для себя темпе. Как Rockstar Games уже неоднократно заявляла, GTA 6 будет невероятно масштабной, поэтому не найдётся двух игроков, которые исследовали бы её одинаково.

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Комментарии:  24
Ваш комментарий
askazanov

Да пофиг, лишь бы активности разные были по всей карте.

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Пользователь ВКонтакте

Ежели новая гта переплюнет второй вотч догз по иммерсивности, то моё вам искреннее почтение // Олег Шахов

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