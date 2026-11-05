Rockstar подтвердила: владельцы физических копий GTA 6 могут в любой момент перейти на издание Ultimate Edition

Компания Rockstar Games подтвердила, что игроки, купившие физическую копию Grand Theft Auto 6, смогут в любой момент после активации входящего в комплект кода для цифровой загрузки перейти на издание Ultimate Edition. Также уточняется, что на момент выхода игры 19 ноября 2026 года физической версии Ultimate Edition в продаже не будет.

В отличие от традиционных физических изданий, GTA 6 будет поставляться не на диске, а с кодом для цифровой загрузки. Игроки, купившие физическое стандартное издание, смогут активировать этот код, а затем — при желании — докупить обновление до Ultimate Edition через магазины PlayStation Store или Microsoft Store.

Такая же возможность доступна и тем, кто приобрел цифровую стандартную версию игры; в Rockstar подчеркнули, что сроки для совершения такого обновления не ограничены.

Издание Ultimate Edition включает в себя базовую игру и дополнительный контент, в том числе автомобиль ’95 Grotti Cheetah, револьверы Hawk & Little Morgan и коллекцию классических автомобилей (Classic Car Collection). По словам разработчиков, эти бонусы будут распределены по ходу сюжетной кампании, в которой главными героями выступают Джейсон и Люсия: новые предметы станут доступны игрокам по мере прохождения отдельных глав.

Поступление физических копий GTA 6 в розничные магазины ожидается с 12 ноября. В Rockstar подтвердили, что активировать коды можно сразу после их получения, однако сама игра станет доступна для запуска только после официального релиза.