Rockstar показала много скриншотов из Ultimate Edition GTA VI: эксклюзивные магазины, транспорт и оружие

В состав Ultimate Edition войдут дополнительные автомобили, одежда и оружие. По словам студии, Ultimate Edition предложит «эксклюзивную коллекцию премиальных автомобилей, оружия, одежды и активностей, вплетённых во все аспекты истории Джейсона и Люсии».

Игроки, оформившие предзаказ или купившие Standard Edition либо Ultimate Edition до 20 ноября, также получат набор Vintage Vice City Pack, включающий «коллекцию предметов, отсылающих ко временам, когда неон сиял ярче всего».

Полный список контента Ultimate Edition с официальными описаниями Rockstar:

Автомобиль — ’95 Grotti Cheetah.

Фирменный спортивный автомобиль Grotti середины 90-х годов и дань уважения Shore Drive. Модель ’95 Grotti Cheetah получила минималистичную ретрофутуристическую раскраску и станет доступна для более поздних этапов прохождения.

Оружие — револьверы Hawk & Little Morgan.

Мужская и женская версии этого мощного револьвера в классическом стиле Vice City, поставляемые из поместья Версетти. В комплект входят рукояти с гравировкой пальм, декоративная отделка и высокоточный прицел.

Оружие — персонализированные варианты.

Персонализированные версии оружия с детальной гравировкой для пистолета Джейсона Girardi ES9 и пистолета Люсии Klose K17.

Внешний вид — стиль Vice City.

У бассейна или плечом к плечу — Джейсон и Люсия смогут выглядеть соответствующе благодаря эксклюзивной одежде, татуировкам и другим косметическим предметам.

Транспорт у убежища Джейсона.

Прокатитесь под солнцем на мотоцикле Dinka Enduro с армейской расцветкой или на каяке Crest Kayak.

Набор модификаций — Ganado Retro Build.

Добавьте мощи и классического стиля потрёпанному пикапу Vapid Ganado Джейсона благодаря эксклюзивным модификациям.

Тюнинг-ателье — Rideout Customs.

Преобразуйте стандартные автомобили в настоящие произведения искусства благодаря детализированным интерьерам, эксклюзивным дискам и фирменному стилю donk. Доступно только владельцам Ultimate Edition.

Парикмахерская — Sara’s Unisex Salon.

Фирменные причёски для Джейсона и Люсии, включая варианты растительности на лице для Джейсона, а также макияж и маникюр для Люсии. Доступно только владельцам Ultimate Edition.

Водный транспорт — Shitzu Squalo.

Идеально подходит для рыбалки в бухте Gambit Bay. Катер с розово-голубой градиентной окраской, пришвартованный на Washington Beach, оснащён ящиком с оружием и взрывчаткой для выхода в открытое море.

Магазин одежды — Stock 305.

Создавайте уникальные эксклюзивные образы для Джейсона и Люсии в главном магазине уличной моды района Stockyard. Доступно только владельцам Ultimate Edition.

Автомобиль и гараж — ’67 Vapid Dominator Buggy.

Монстр клуба Mud Club с впечатляющей проходимостью для бездорожья горы Калага и других районов. Хранить транспорт можно в гараже Paradise Garage в Watson Bay, который также включает оружейный шкаф и безопасное место для хранения украденных товаров перед их продажей.

Тату-салон — Electric Fang Tattoo.

Самый известный тату-салон района Stockyard, предлагающий более 50 фирменных татуировок для Джейсона и Люсии, созданных арт-коллективом FAILE. Доступно только владельцам Ultimate Edition.

Тюнинг-ателье — One-Eyed Willie’s.

Мастерская в регионе Lake Leonida, специализирующаяся на внедорожных модификациях и художественной ручной росписи автомобилей. Доступно только владельцам Ultimate Edition.

Внешний вид — Goodtime Gear.

Коллекция одежды и аксессуаров, вдохновлённая персонажем Макка Аллигатором из популярного телешоу штата Goodtime.

База банды — PTT Youngin$ Illegal Goods Store.

Совершите налёт на базу одной из самых шумных и активных банд южного Vice City, чтобы добыть особые предметы и уникальную контрабанду.

Специальное задание — Classic Car Collection.

Найдите заброшенные классические автомобили и незавершённые проекты, после чего восстановите их до первоначального состояния по заказу эксцентричного коллекционера и местного посредника по имени Уайман.