Rockstar Games опубликовала свежую порцию скриншотов Grand Theft Auto VI. На новых кадрах основное внимание уделено погодным эффектам, которые появятся в игре.

Согласно опубликованным изображениям, игрокам предстоит столкнуться с динамической сменой погоды. В частности, на скриншотах показаны тропические шторма, густой морской туман и сильный ливень. Эти эффекты добавляют атмосферности штату Леонида и демонстрируют, насколько детализированной будет окружающая среда.

Релиз GTA 6 запланирован на 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.