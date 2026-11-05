Rockstar показала почти 40 новых скриншотов GTA 6 за две недели до релиза

Rockstar Games опубликовала большую подборку новых скриншотов GTA 6. Почти 40 изображений позволяют рассмотреть Вайс-Сити, другие районы штата Леонида и главных героев предстоящего экшена. До выхода игры осталось всего две недели.

На снимках представлены разнообразные локации, городские улицы, природные пейзажи и персонажи, с которыми игроки познакомятся во время прохождения. Новая галерея даёт ещё одну возможность оценить визуальную составляющую проекта перед запуском.

GTA 6 выйдет 19 ноября на PS5 и Xbox Series X|S. Игра получит русские субтитры. По данным авторитетного издания GamesBeat, ссылающегося на четырёх представителей индустрии, знакомых с планами Rockstar, компьютерная версия может появиться в первом квартале 2027 года. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.