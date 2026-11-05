ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 3 282 оценки

Rockstar показала почти 40 новых скриншотов GTA 6 за две недели до релиза

butcher69 butcher69

Rockstar Games опубликовала большую подборку новых скриншотов GTA 6. Почти 40 изображений позволяют рассмотреть Вайс-Сити, другие районы штата Леонида и главных героев предстоящего экшена. До выхода игры осталось всего две недели.

+ ещё 29 картинок

На снимках представлены разнообразные локации, городские улицы, природные пейзажи и персонажи, с которыми игроки познакомятся во время прохождения. Новая галерея даёт ещё одну возможность оценить визуальную составляющую проекта перед запуском.

GTA 6 может выйти на ПК уже в начале 2027 года: почему Rockstar способна отказаться от многолетнего ожидания

GTA 6 выйдет 19 ноября на PS5 и Xbox Series X|S. Игра получит русские субтитры. По данным авторитетного издания GamesBeat, ссылающегося на четырёх представителей индустрии, знакомых с планами Rockstar, компьютерная версия может появиться в первом квартале 2027 года. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Скриншоты 22
63
50
Комментарии:  50