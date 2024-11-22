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Grand Theft Auto 6 Осень 2025
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 1 754 оценки

Rockstar пообещали больше новостей про Grand Theft Auto 6: новый трейлер не за горами?

AceTheKing
Новости

Сегодня Grand Theft Auto 6 от Rockstar Games получила почетную награду самой ожидаемой игры 2025 года по версии Golden Joystick Awards 2024:

Grand Theft Auto 6 получила звание самой ожидаемой игры 2025 года по версии Golden Joystick Awards

Представитель Rockstar Games, который получал данную награду, в своей речи поблагодарил игроков и сообщил о том, что в скором времени компания поделится новостями по игре:

Благодарим за эту невероятную награду. Кроме того, огромное спасибо всем фанатам, они для нас самое главное и многое значат для Rockstar. Невероятное количество людей делают нечто совершенно потрясающее и удивительное в Grand Theft Auto 6.

Это настоящая честь прийти сюда и принять эту награду от имени всех разработчиков. Хотелось бы, чтобы нас было здесь больше. Но спасибо вам всем большое, и да, впереди еще больше новостей. Спасибо.

Выход Grand Theft Auto 6 запланирован осенью 2025 года для PS5 и Xbox Series X/S.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
LIMITRON
4
Хер из прошлой катки

может и предзаказы выкатят,а то как так-то...толпу не прогреть

4
LimpEan

Роки вроде всегда после 2 трейлеров выпускают предзаказ, так что ждем))

0
Хер из прошлой катки LimpEan

увы это всё равно не про меня) буду ждать дисковую версию(по доброй традиции может так же карту вкарячат туда)

0
opexdisturbed

Почему нет самой церемонии GJA24 на сайте?

2
LimpEan

Сегодня или 26 по-любому

1
Glodus Muspell

Аля новости, у нас самая большая команда повесточная аля saints row

-4
Wolfenstein

когда обещают спам новостями со сладостными обещаниями вместо трейлера с геймплеем это обычно о чем то говорит 🤌 гвноремастеры свои тож не оч показывать торопились

-5