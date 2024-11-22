Rockstar пообещали больше новостей про Grand Theft Auto 6: новый трейлер не за горами?

Сегодня Grand Theft Auto 6 от Rockstar Games получила почетную награду самой ожидаемой игры 2025 года по версии Golden Joystick Awards 2024:

Представитель Rockstar Games, который получал данную награду, в своей речи поблагодарил игроков и сообщил о том, что в скором времени компания поделится новостями по игре:

Благодарим за эту невероятную награду. Кроме того, огромное спасибо всем фанатам, они для нас самое главное и многое значат для Rockstar. Невероятное количество людей делают нечто совершенно потрясающее и удивительное в Grand Theft Auto 6.



Это настоящая честь прийти сюда и принять эту награду от имени всех разработчиков. Хотелось бы, чтобы нас было здесь больше. Но спасибо вам всем большое, и да, впереди еще больше новостей. Спасибо.

Выход Grand Theft Auto 6 запланирован осенью 2025 года для PS5 и Xbox Series X/S.