Rockstar пообещали больше новостей про Grand Theft Auto 6: новый трейлер не за горами?

Сегодня Grand Theft Auto 6 от Rockstar Games получила почетную награду самой ожидаемой игры 2025 года по версии Golden Joystick Awards 2024:
Представитель Rockstar Games, который получал данную награду, в своей речи поблагодарил игроков и сообщил о том, что в скором времени компания поделится новостями по игре:
Благодарим за эту невероятную награду. Кроме того, огромное спасибо всем фанатам, они для нас самое главное и многое значат для Rockstar. Невероятное количество людей делают нечто совершенно потрясающее и удивительное в Grand Theft Auto 6.
Это настоящая честь прийти сюда и принять эту награду от имени всех разработчиков. Хотелось бы, чтобы нас было здесь больше. Но спасибо вам всем большое, и да, впереди еще больше новостей. Спасибо.
Выход Grand Theft Auto 6 запланирован осенью 2025 года для PS5 и Xbox Series X/S.
может и предзаказы выкатят,а то как так-то...толпу не прогреть
Роки вроде всегда после 2 трейлеров выпускают предзаказ, так что ждем))
увы это всё равно не про меня) буду ждать дисковую версию(по доброй традиции может так же карту вкарячат туда)
Почему нет самой церемонии GJA24 на сайте?
Сегодня или 26 по-любому
Аля новости, у нас самая большая команда повесточная аля saints row
когда обещают спам новостями со сладостными обещаниями вместо трейлера с геймплеем это обычно о чем то говорит 🤌 гвноремастеры свои тож не оч показывать торопились