18 ноября 2026 года, сразу после снятия эмбарго на обзоры, Grand Theft Auto 6 набрала 99 баллов на Metacritic по данным более чем 100 рецензий критиков. Игра разделила первое место за всю историю агрегатора с классической The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998).

Новость мгновенно взорвала соцсети. Один из самых обсуждаемых постов принадлежит пользователю @seditional, который процитировал сообщение DiscussingFilm и написал:

Рокстар потратили 500 миллионов долларов на рецензии, лол. Посмотрел несколько обзоров - эта хрень так переоценена.

Многие восприняли его как типичную реакцию фанатов Zelda, которые не могут смириться с тем, что GTA 6 сравнялась с их священной классикой. В комментариях развернулась настоящая перепалка.

@IHASBICEPS: Честно говоря, жалко смотреть, как купленные шавки разрушают честность оценок. Вы понимаете, насколько невозможно, чтобы больше 120 критиков все сошлись на 100 баллах? Это нереально…

@Pendracakes: Игра, вероятно, хорошая, но то, как некоторые обзоры о ней говорят, просто безумно и не может восприниматься серьёзно. Некоторые говорят об этой игре так, будто она спасла им жизнь.

@HastursChild: Мешок с деньгами, видимо, был огромным, раз критики такое пишут.

@ip4thy0: Nintendo потратила 500 миллионов долларов на рецензии для новой игры Zelda.

@trm__23: А, то есть когда Rockstar получает высокие оценки - это потому что они платят рецензентам, а когда Nintendo получает завышенные обзоры - это потому что "эксперты" так решили.

@whoisazeez_: Лмао. Копинг просто безумный. Ты наблюдаешь величайшую игру всех времён и плачешь из-за её успеха. Насколько же жалким нужно быть, лмао. Самая ожидаемая игра всех времён. Самая предзаказываемая игра всех времён, а теперь и самая высокооценённая игра всех времён. Плачь сильнее.

@peachgeschmack: Серьёзный вопрос: почему фанаты Zelda такие несчастные в Twitter? Просто наслаждайтесь своей потрясающей игрой и дайте другим наслаждаться их потрясающей игрой. Что, чёрт возьми, с вами случилось, что вы стали такими озлобленными и полными ненависти, хотя сами только что получили игру на 10/10?

@MityaEnjoyer: Как, чёрт возьми, ты можешь знать, переоценена ли она, если ты в неё даже не играл?

Обсуждение быстро превратилось в классическую консольную войну Nintendo vs Rockstar. Одни называют 99 баллов закономерным результатом многолетней разработки и огромного бюджета, другие - результатом "покупки" рецензий и давления издателя. При этом сама игра ещё только начинает выходить (в некоторых регионах уже доступна), а пользовательский рейтинг на Metacritic пока формируется.