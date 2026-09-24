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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 3 185 оценок

Rockstar представила набор по мотивам Grand Theft Auto 6 за 400 долларов - без самой игры

monk70 monk70

Компания Rockstar анонсировала новую версию Grand Theft Auto 6, доступную для предзаказа уже сегодня, однако стоит она недёшево. Это издание под названием GTA 6: The Goodtime State – Vice City Collection оценивается в 400 долларов и включает в себя массу различных предметов, упакованных в большую коробку. При этом самой игры в комплекте нет.

Представляем Grand Theft Auto VI: The Goodtime State — коллекционное издание Vice City. Оформите предзаказ на этот премиальный коллекционный набор Grand Theft Auto VI, включающий всё необходимое для отличного времяпрепровождения и вдохновлённый популярным телешоу штата Леонида «Аллигатор Макка» (Macca the Gator); предложение действует, пока товар есть в наличии.

В состав коллекции The Goodtime State – Vice City входят:

  • 6-дюймовая фигурка аллигатора Макки (Macca the Gator) с тайником
  • Матово-черные солнцезащитные очки Oakley Frogskins (модель GTA VI) с линзами Prizm Sapphire
  • Кепка-снепбэк New Era 9FORTY A-Frame с символикой Vice City и штата Леонида
  • Магнитное зеркальце с изображением аллигатора Макки
  • Ложка-мешалка для коктейлей в стиле Vice City
  • Брелок в форме лезвия для бритья (стилистика Vice City)
  • Сумка через плечо Leonida Keys
  • Рюмка с изображением ламантина Чанки (Chunkee the Manatee)
  • Набор эмалированных значков Leonida Keys в специальной металлической коробке
  • Премиальные наклейки в мешочке
  • Двусторонний сувенирный плакат с панорамным изображением штата Леонида
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