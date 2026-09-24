Rockstar представила набор по мотивам Grand Theft Auto 6 за 400 долларов - без самой игры

Компания Rockstar анонсировала новую версию Grand Theft Auto 6, доступную для предзаказа уже сегодня, однако стоит она недёшево. Это издание под названием GTA 6: The Goodtime State – Vice City Collection оценивается в 400 долларов и включает в себя массу различных предметов, упакованных в большую коробку. При этом самой игры в комплекте нет.

Представляем Grand Theft Auto VI: The Goodtime State — коллекционное издание Vice City. Оформите предзаказ на этот премиальный коллекционный набор Grand Theft Auto VI, включающий всё необходимое для отличного времяпрепровождения и вдохновлённый популярным телешоу штата Леонида «Аллигатор Макка» (Macca the Gator); предложение действует, пока товар есть в наличии.

В состав коллекции The Goodtime State – Vice City входят: