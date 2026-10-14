Rockstar превращает Майами в реальный Вайс-Сити ради рекламы GTA 6, но не все городские власти этому рады

Rockstar Games продолжает масштабную рекламную кампанию GTA 6, превращая Майами в подобие реального Вайс-Сити. Компания задействует спортивные арены, рекламные конструкции и тематические мероприятия, однако не все представители местных властей поддерживают такую инициативу. Некоторые чиновники опасаются, что сотрудничество с игрой, известной изображением преступного мира, может негативно сказаться на репутации города.

Как сообщает издание The Miamian, член окружного совета Рене Гарсия открыто выразил недовольство происходящим. По его словам, ему «действительно не по себе от всей этой ситуации», поскольку GTA 6 представляет Майами как место, связанное с преступностью и убийствами. При этом среди местных чиновников нет единого мнения: одни рассчитывают, что рекламная кампания привлечёт туристов и принесёт городу дополнительный доход, другие пытаются помешать дальнейшему расширению сотрудничества с Rockstar.

По имеющимся данным, новые рекламные проекты могут включать размещение материалов в Международном аэропорту Майами и масштабное оформление Майами-Бич стоимостью около 4 миллионов долларов. Их запуск планировался на 15 октября, но, как утверждает журналист Джоэл Франко, один из неназванных чиновников сомневается, что договорённости удастся завершить в срок.

Тем временем Rockstar уже вложила значительные средства в продвижение игры. В сентябре компания заплатила чуть менее миллиона долларов за огромную светящуюся вывеску Welcome to Vice City на крыше Kaseya Center — домашней арены баскетбольной команды «Майами Хит». Кроме того, 18 ноября здесь пройдёт матч НБА между «Майами Хит» и «Милуоки Бакс», оформленный в стилистике GTA 6. Игроки выйдут на площадку в специальных формах, а болельщикам предложат тематические сувениры. Мероприятие получило название «Ночь в Вайс-Сити».

Рекламная кампания добралась и до американского футбола. На стадионе Hard Rock Stadium, где играет «Майами Долфинс», показывали ролики GTA 6 и использовали специальную анимацию с отсылкой к названию игры во время тачдаунов. Кроме того, дирижабль Goodyear с символикой Vice City направился из Огайо в сторону Северной Каролины. Его возможное появление во Флориде связывают с дальнейшими рекламными мероприятиями, хотя конкретные планы пока не подтверждены. В самом Майами также появилась тематическая фреска.

Таким образом, Rockstar продвигает GTA 6 далеко за пределами привычной игровой рекламы, превращая реальные городские пространства в часть кампании. Однако чем масштабнее становится эта акция, тем заметнее разногласия вокруг неё: для одних это возможность привлечь внимание к Майами, для других — нежелательное сотрудничество с игрой, которая использует криминальный образ города в качестве основы своего вымышленного мира.