Rockstar превратила арену в Майами в самый настоящий Burger Shot - промокампания GTA 6 выходит за пределы игры

Rockstar Games продолжает необычную рекламную кампанию Grand Theft Auto 6: в Kaseya Center в Майами появился настоящий Burger Shot — вымышленная сеть фастфуда, знакомая поклонникам серии. Судя по опубликованным в соцсетях фотографиям, заведение украсили фирменными вывесками, постерами Vice City и тематической упаковкой.

Впрочем, есть нюанс: по наблюдениям пользователей, Burger Shot, похоже, представляет собой ребрендинг существующего ресторана Skinny Louie’s, а не совершенно новое заведение Rockstar. На это указывают элементы меню, в которых сохранились прежние названия. Тем не менее оформление позволяет посетителям ненадолго почувствовать себя в мире GTA.

Burger Shot — давняя часть сатирической вселенной Grand Theft Auto, высмеивающая американскую культуру фастфуда и агрессивный маркетинг. Теперь Rockstar переносит эту пародию в реальность, превращая Майами, ставший прообразом Vice City, в площадку для продвижения игры.

На этом кампания, судя по сообщениям, не закончится. На 18 ноября запланирован матч NBA, во время которого «Майами Хит» должны выступить под названием «Вайс-Сити Хит» в тематической форме и на оформленной в стиле GTA площадке. Кроме того, в городе заметили неоновую вывеску Welcome to Vice City и автомобили с символикой игры. Сообщения о съёмках новых промоматериалов пока не позволяют точно определить, что именно готовит Rockstar.

В итоге реклама GTA 6 постепенно превращается в самостоятельное шоу: вместо обычных трейлеров компания использует реальные места и узнаваемые элементы игровой вселенной. И если задумка сработает, Майами ещё до выхода игры сможет ненадолго стать настоящим Вайс-Сити.