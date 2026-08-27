Rockstar просит создателей контента не стримить и не публиковать полную запись демонстрации GTA 6 на Netflix

Расширенный обзор GTA 6 от Rockstar Games выйдет на Netflix 27 августа в 22:00 МСК. Он появится на YouTube шесть часов спустя, в 04:00 МСК, по сути, это будет временный эксклюзив Netflix. Rockstar также недавно подтвердила, что некоторые создатели контента смогут публиковать превью предстоящей игры, но многие ранее считали, что любой стрим будет невозможен до появления на YouTube. Это не совсем так.

Недавно официальный аккаунт Rockstar в X сообщил, что «создатели контента могут делиться своим контентом с реакциями на социальных и видеоплатформах». Другими словами, фанаты могут ожидать наплыва коротких и длинных видеороликов на YouTube и других платформах социальных сетей.

Пользователь X Ben, освещающий события вокруг Rockstar Games, также обратился к компании за разъяснением.

Я получил ответ от Rockstar по поводу эксклюзивного периода Netflix: вы можете публиковать как короткие, так и длинные видео с реакциями. Судя по всему, это включает скриншоты и видео из демонстрации (я попросил их уточнить это), но Rockstar просит не публиковать полный показ и не транслировать его в прямом эфире.