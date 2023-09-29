Rockstar проведет лунный фестиваль, а фанаты усмотрели в анонсе намек на Grand Theft Auto 6 ©

К домыслам и слухам, связанным с анонсом GTA 6, добавились теории сообщества о сообщении, опубликованном в социальных сетях компанией Rockstar Games, которое, похоже, предвещает скорый официальный анонс Grand Theft Auto 6.

Сообщение, приковавшее к себе внимание океана фанатов GTA, с нетерпением ожидающих официального анонса очередного блокбастера Big R, посвящено бонусам на черном рынке GTA Online в рамках празднования 10-летия GTA 5 и открытию серверов для ее многопользовательской составляющей.

Сообщение, которое подогревает надежды сообщества на анонс GTA 6, сопровождается изображением, на котором присутствуют буквы "V" и "I" на монументальном знаке, возвышающемся над районом Vinewood. Эти две буквы соответствуют римской цифре 6, и очень маловероятно, что сотрудники Rockstar могли упустить эту деталь и опубликовали подобное изображение совершенно случайно.

Стоит напомнить, что по словам известного инсайдера, анонс GTA 6 может состояться 26 октября.