Rockstar проведет лунный фестиваль, а фанаты усмотрели в анонсе намек на Grand Theft Auto 6

К домыслам и слухам, связанным с анонсом GTA 6, добавились теории сообщества о сообщении, опубликованном в социальных сетях компанией Rockstar Games, которое, похоже, предвещает скорый официальный анонс Grand Theft Auto 6.
Сообщение, приковавшее к себе внимание океана фанатов GTA, с нетерпением ожидающих официального анонса очередного блокбастера Big R, посвящено бонусам на черном рынке GTA Online в рамках празднования 10-летия GTA 5 и открытию серверов для ее многопользовательской составляющей.
Сообщение, которое подогревает надежды сообщества на анонс GTA 6, сопровождается изображением, на котором присутствуют буквы "V" и "I" на монументальном знаке, возвышающемся над районом Vinewood. Эти две буквы соответствуют римской цифре 6, и очень маловероятно, что сотрудники Rockstar могли упустить эту деталь и опубликовали подобное изображение совершенно случайно.
Стоит напомнить, что по словам известного инсайдера, анонс GTA 6 может состояться 26 октября.
Какой-то пароноей фанатов попахивает. С другой стороны уже известно что разработка ведется. Ну а фестиваль в игре будет скорее всего пару шмоток на перса и какая нибудь бесполезная фигня для онлайна
Как ещё люди не устали предпологать что там с ГТА6? Игрокам прямо дали понять, игра в ближайшие пару лет не выйдет, зачем все эти домыслы? С какой целью?
Тот же TES VI анонсировали 5 лет назад - фанаты успокоились и стали ждать.
А тут тишина уже 10 лет и вот они не знают что и думать. Поэтому обычный официальный анонс даже без даты выхода сойдёт.
О, круто, события игры развернутся на Луне, Rockstar давно пора было, что-то кардинально поменять в серии.
Кстати, игра уже вышла