Rockstar раскрыла дату предзагрузки GTA 6 и требования к свободному месту

Rockstar Games официально подтвердила, когда игроки смогут начать предварительную загрузку GTA 6. Владельцы цифровых версий на PS5 и Xbox Series X|S получат возможность скачать игру уже 10 ноября — за два дня до даты, которую ранее предполагали некоторые пользователи.

На PS5 предзагрузка начнётся 10 ноября в полночь по местному времени. На Xbox Series X|S загрузка станет доступна в тот же день в 00:00 по Гринвичу (03:00 по московскому времени). Покупателям изданий с кодом внутри коробки придётся подождать до 12 ноября, когда игра появится у розничных продавцов.

Также Rockstar раскрыла требования к свободному месту: для установки GTA 6 потребуется до 212 ГБ памяти. Игрокам стоит заранее проверить накопители, чтобы не столкнуться с нехваткой пространства перед запуском.