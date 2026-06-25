Rockstar разозлила фанатов, закрыв часть магазинов Grand Theft Auto 6 за дорогим Ultimate-изданием

После открытия предзаказов Grand Theft Auto VI игроки обратили внимание на спорную деталь: часть внутриигровых магазинов оказалась доступна только владельцам Ultimate Edition стоимостью $100. На фоне базовой цены в $80 это вызвало волну критики.
Речь идёт сразу о нескольких точках на карте — от тюнинг-ателье и салонов красоты до магазинов одежды и тату-салонов. Именно там будут находиться эксклюзивные предметы из расширенного издания: уникальные автомобили, одежда, причёски, татуировки и другие косметические бонусы для главных героев.
Как объясняют журналисты и аналитики, Rockstar использует эти магазины не как полноценный новый игровой контент, а как способ «встроить» бонусы Ultimate Edition прямо в мир игры. То есть базовые функции — стрижки, тюнинг и одежда — останутся доступны всем, но отдельные локации с премиальными косметическими наборами будут закрыты за платным изданием.
Тем не менее сам формат вызвал негативную реакцию. Игроки считают, что визуально это выглядит как прямой пейволл внутри одиночной игры: буквально закрытые двери, доступ к которым открывается только после покупки более дорогой версии.
Многие отмечают, что Rockstar могла реализовать это проще — например, через отдельные вкладки в обычных магазинах, как делают другие крупные проекты. Но студия, похоже, решила сделать премиум-контент частью самого мира GTA 6, что только усилило споры вокруг монетизации ещё до релиза.
Кушайте фанатики, вы этого заслуживаете!)
Похоже скатываться до уровня юбисофт, тупы выдрали из игры контент чтобы тебя нагреть на бабки.
Кто-то не понял. Все эти мастерские и так будут. Просто если хочешь что-то особенное - плати больше.
Разве фанаты гта, умеют злится?
Бу бу бу, я купил // Денис Лежепеков