Rockstar разозлила фанатов, закрыв часть магазинов Grand Theft Auto 6 за дорогим Ultimate-изданием

После открытия предзаказов Grand Theft Auto VI игроки обратили внимание на спорную деталь: часть внутриигровых магазинов оказалась доступна только владельцам Ultimate Edition стоимостью $100. На фоне базовой цены в $80 это вызвало волну критики.

Речь идёт сразу о нескольких точках на карте — от тюнинг-ателье и салонов красоты до магазинов одежды и тату-салонов. Именно там будут находиться эксклюзивные предметы из расширенного издания: уникальные автомобили, одежда, причёски, татуировки и другие косметические бонусы для главных героев.

Как объясняют журналисты и аналитики, Rockstar использует эти магазины не как полноценный новый игровой контент, а как способ «встроить» бонусы Ultimate Edition прямо в мир игры. То есть базовые функции — стрижки, тюнинг и одежда — останутся доступны всем, но отдельные локации с премиальными косметическими наборами будут закрыты за платным изданием.

Тем не менее сам формат вызвал негативную реакцию. Игроки считают, что визуально это выглядит как прямой пейволл внутри одиночной игры: буквально закрытые двери, доступ к которым открывается только после покупки более дорогой версии.

Многие отмечают, что Rockstar могла реализовать это проще — например, через отдельные вкладки в обычных магазинах, как делают другие крупные проекты. Но студия, похоже, решила сделать премиум-контент частью самого мира GTA 6, что только усилило споры вокруг монетизации ещё до релиза.