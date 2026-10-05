Rockstar считает, что мир GTA 6 должен быть более безумным и дерзким, чем реальность, иначе можно просто выйти на улицу

Промокампания Grand Theft Auto 6 добралась до страниц модного журнала Love Magazine, который выходит всего два раза в год. Главная тема материала - сатира. Создатели игры рассказали, что мир GTA 6 будет не просто копией реальности, а ее гротескным, преувеличенным отражением.

По словам старшего вице-президента по сюжету Руперта Хамфриса, если студия вкладывает столько сил в создание версии современного мира, он обязан быть "более экстравагантным, более безумным, более дерзким". В противном случае игроку проще просто выйти на улицу и жить в реальном мире.

В статье приводится конкретный пример: помимо радио-ток-шоу и рекламы, игрок сможет получать телефонные звонки с роботизированным голосом в рамках политической кампании. В реальности политики уже обзванивают людей автодозвоном, а в GTA 6 эту деталь доводят до абсурда: такие звонки звучат прямо на улице, вперемешку с рекламой и ток-шоу, и мир становится навязчивым и перегруженным.

В материале отмечается, что GTA 5 уже высмеивала навязчивость соцсетей и недоверие людей к врачам. Однако даже собственные актеры озвучки GTA признавали: реальный мир стал настолько странным, что пародировать его все труднее. В Rockstar это понимают - ранее в студии говорили, что нужно быть осторожными с выбором объектов для сатиры, так как "конкретные политические проблемы или мемы быстро устаревают". Глава разработки Rockstar North Роб Нельсон добавил, что студии приходится искать баланс:

Иногда для погружения в игру необходимо, чтобы все выглядело реалистично, а иногда, наоборот, приходится жертвовать реализмом в пользу того, что удобно игроку.