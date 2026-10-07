Rockstar сделала NPC в GTA 6 разнообразнее благодаря системе адаптивных анимаций

В Grand Theft Auto 6 Rockstar Games удалось значительно увеличить разнообразие внешности NPC благодаря новой системе анимаций. Теперь персонажи могут заметно отличаться по росту и телосложению, при этом их движения корректируются в реальном времени.

Роб Нельсон объяснил, что раньше разные типы телосложения было сложно сочетать с единой системой анимаций. Один и тот же набор движений мог хорошо работать для персонажей одинакового роста, но давать заметные проблемы во время рукопашных столкновений, посадки в автомобиль или других взаимодействий.

В GTA 6 Rockstar разработала систему, которая способна адаптировать анимации непосредственно во время игры. Благодаря этому персонажи разного роста и комплекции могут взаимодействовать друг с другом и с окружающим миром без необходимости создавать отдельный набор анимаций для каждого варианта.

Изменения затронули не только внешний вид населения. Rockstar также продолжила развивать систему взаимодействия с NPC, которую команда совершенствовала ещё со времён Red Dead Redemption 2. В GTA 6 разработчики хотят сделать открытый мир более естественным, чтобы персонажи не выглядели простыми декорациями.

По словам Rockstar, плотность населения стала одним из самых серьёзных технических вызовов проекта. Команда стремится создать самый большой, глубокий, густонаселённый и сложный мир в истории серии, где большое количество людей и транспорта одновременно реагирует на действия игрока.

Именно сочетание плотного населения, разнообразных NPC и их более реалистичных реакций должно сделать Вайс-Сити и окружающие территории более живыми по сравнению с предыдущими играми Rockstar.