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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 901 оценка

Rockstar сделала выбор? На сайте GTA VI появилась пометка "Лучше всего на PS5" - Xbox осталась не у дел?

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На официальном сайте Grand Theft Auto VI появился новый рекламный блок «Plays Best on PS5» («Лучше всего играется на PS5»). В нём Rockstar подчёркивает преимущества версии для консоли Sony, указывая на поддержку фирменных технологий PlayStation 5.

Среди перечисленных особенностей — адаптивные триггеры DualSense, реагирующие на действия игрока и события игрового мира, встроенный динамик контроллера для дополнительных звуковых эффектов, технология Tempest 3D Audio для более реалистичного пространственного звучания, а также высокоскоростной SSD PS5, обеспечивающий практически мгновенные загрузки.

Примечательно, что речь идёт о стандартных возможностях PlayStation 5, а не об эксклюзивных функциях GTA VI. Тем не менее появление отдельного раздела «Plays Best on PS5» может свидетельствовать о тесном маркетинговом сотрудничестве Rockstar и Sony в преддверии релиза одной из самых ожидаемых игр последних лет.

Консоли 45
25
41
Комментарии:  41
Ваш комментарий
Dj Dorf

Дебилы лучше всего НА ПК и только что там у тех БЕДОЛАГ что на Консоли в 30 фпс макс ))))))))))))))))))))))))) УБОГИЕ

23
North235

Обычный маркетинг от Сони. Все перечисленные фишки есть на любом нормальном ПК уже десятки лет. Настоящий «Plays Best» начнется тогда, когда игра выйдет на ПК - с честным разрешением, продвинутым трассировщиком лучей и модами.

16
Brainstoun

Ни одна ваша помойная консолька не выдаст даже 60 стабильных кадров в секунду, обламывайтесь и играйте в свои 30 кадров, а мы на ПК поиграем в 120

11
AlexFoRestor

Жду только на ПК

7
Diablonos

Учитывая что на одну консоль от Майков приходится 3-4 кинцоли от соней, кто-то ожидал чего-то другого?

Помню дебильные блоги на пэга, мол фанатики плейстейшон, продают свой плейстейшон и покупают хвокс так как гениальный Starfield выходит. Такая хохма была, чуть не обмочил штанишки.

5
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