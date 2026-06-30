Rockstar сделала выбор? На сайте GTA VI появилась пометка "Лучше всего на PS5" - Xbox осталась не у дел?

На официальном сайте Grand Theft Auto VI появился новый рекламный блок «Plays Best on PS5» («Лучше всего играется на PS5»). В нём Rockstar подчёркивает преимущества версии для консоли Sony, указывая на поддержку фирменных технологий PlayStation 5.

Среди перечисленных особенностей — адаптивные триггеры DualSense, реагирующие на действия игрока и события игрового мира, встроенный динамик контроллера для дополнительных звуковых эффектов, технология Tempest 3D Audio для более реалистичного пространственного звучания, а также высокоскоростной SSD PS5, обеспечивающий практически мгновенные загрузки.

Примечательно, что речь идёт о стандартных возможностях PlayStation 5, а не об эксклюзивных функциях GTA VI. Тем не менее появление отдельного раздела «Plays Best on PS5» может свидетельствовать о тесном маркетинговом сотрудничестве Rockstar и Sony в преддверии релиза одной из самых ожидаемых игр последних лет.