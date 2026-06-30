Rockstar сделала выбор? На сайте GTA VI появилась пометка "Лучше всего на PS5" - Xbox осталась не у дел?

На официальном сайте Grand Theft Auto VI появился новый рекламный блок «Plays Best on PS5» («Лучше всего играется на PS5»). В нём Rockstar подчёркивает преимущества версии для консоли Sony, указывая на поддержку фирменных технологий PlayStation 5.
Среди перечисленных особенностей — адаптивные триггеры DualSense, реагирующие на действия игрока и события игрового мира, встроенный динамик контроллера для дополнительных звуковых эффектов, технология Tempest 3D Audio для более реалистичного пространственного звучания, а также высокоскоростной SSD PS5, обеспечивающий практически мгновенные загрузки.
Примечательно, что речь идёт о стандартных возможностях PlayStation 5, а не об эксклюзивных функциях GTA VI. Тем не менее появление отдельного раздела «Plays Best on PS5» может свидетельствовать о тесном маркетинговом сотрудничестве Rockstar и Sony в преддверии релиза одной из самых ожидаемых игр последних лет.
Дебилы лучше всего НА ПК и только что там у тех БЕДОЛАГ что на Консоли в 30 фпс макс ))))))))))))))))))))))))) УБОГИЕ
Обычный маркетинг от Сони. Все перечисленные фишки есть на любом нормальном ПК уже десятки лет. Настоящий «Plays Best» начнется тогда, когда игра выйдет на ПК - с честным разрешением, продвинутым трассировщиком лучей и модами.
Ни одна ваша помойная консолька не выдаст даже 60 стабильных кадров в секунду, обламывайтесь и играйте в свои 30 кадров, а мы на ПК поиграем в 120
Жду только на ПК
Учитывая что на одну консоль от Майков приходится 3-4 кинцоли от соней, кто-то ожидал чего-то другого?
Помню дебильные блоги на пэга, мол фанатики плейстейшон, продают свой плейстейшон и покупают хвокс так как гениальный Starfield выходит. Такая хохма была, чуть не обмочил штанишки.