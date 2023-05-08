Rockstar троллит фанатов по поводу раскрытия GTA 6 ©

Rockstar, вероятно, укрепила свою безопасность после масштабной утечки информации о GTA 6. Хакер, которому, по сообщениям, было всего 16 лет, сумел обойти меры онлайн-безопасности разработчиков и украл целую кучу геймплея еще не анонсированной игры.



Вероятно, разработчики считают, что нет смысла расстраиваться, и поэтому решили повеселиться. Зная, что фанаты серии с нетерпением ждут любой официальной информации о GTA 6, они решили подшутить над игроками GTA Online. Разработчики использовали несколько метких слов в обычном обновлении с новым транспортом или оружием для GTA Online.

Каждый год мы с надеждой обещаем, что этот год станет годом, когда все наконец-то сложится. Что ж, 2023 год может стать таким годом.

— гласит сообщение об обновлении нового главного приза Lucky Wheel, словно дразня фанатов, которые ждут хотя бы крупицы информации.

Эти слова не остались незамеченными сообществом, многие из которых знали, что Rockstar, как обычно, троллит их, говоря о том, что анонс GTA 6 состоится в этом году.

"Rockstar откровенно троллит", - сказал один из комментаторов; другой согласился: "Они не могли написать это, не думая о GTA 6". Другие игроки, похоже, уверены, что в этом году мы получим какую-то новость. "Я искренне верю, что мы получим что-то в этом году. Возможно, тизер в сентябре. Тогда же исполнится десять лет GTA 5", - говорится в одном из многочисленных обнадеживающих комментариев.