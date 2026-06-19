Rockstar убрала дату выхода Grand Theft Auto 6 с сайта - фанаты опасаются нового переноса

Rockstar Games обновила официальный сайт GTA 6, показав обложку игры и объявив дату старта предзаказов — они откроются 25 июня. Однако внимание игроков привлекла совсем другая деталь: с сайта неожиданно исчезло упоминание даты релиза.
Ранее на странице Grand Theft Auto 6 была указана дата выхода — 19 ноября. После обновления эта информация пропала, хотя платформы релиза по-прежнему перечислены, а на некоторых сторонних сервисах и страницах с функцией добавления в список желаемого дата все еще отображается.
Это сразу вызвало волну обсуждений в соцсетях. Часть фанатов опасается, что Rockstar готовит очередной перенос и поэтому заранее убрала дату с официальных материалов. Другие считают, что компания просто решила сосредоточить внимание на запуске предзаказов, вынеся эту информацию на первый план.
На данный момент Rockstar не делала никаких заявлений о переносе GTA 6. Поэтому исчезновение даты может оказаться как обычным изменением оформления сайта, так и банальной ошибкой. Тем не менее сообщество уже внимательно следит за ситуацией, ведь любое изменение вокруг самой ожидаемой игры последних лет мгновенно становится поводом для новых теорий.
ГТА 6: Симулятор прогрева фанатов.
Тяжело быть фанаткой ГэтэА, имеют вас как хотят. Крепкого здоровья вам.)
а я говорил!
Да их просто троллят.=))) Дату влепили ради хайпа. Разрабы небойсь сами еще не в курсе когда игра выйдет.=)
Да зачем фанатам дата релиза, главное не пропустить дату предзаказа, а там можно ждать сколько угодно и дальше lol