Rockstar Games продолжает борьбу с разработчиками неофициальных ПК-портов Grand Theft Auto VI. На этот раз под удар попала команда CGBJ, которая добилась значительного прогресса в переносе игры на персональные компьютеры.

Как сообщается на Reddit, репозиторий CGBJ на GitHub был удалён спустя считаные минуты после публикации исходного кода. Столь оперативная реакция Rockstar вызвала бурное обсуждение среди пользователей, некоторые из которых в шутку предположили, что компания заранее подготовила запрос на удаление и лишь дожидалась открытия репозитория.

Однако, по словам автора публикации, тысячи пользователей уже успели получить копии исходного кода, которые также сохранились у самих разработчиков. В связи с этим участники сообщества сомневаются, что удаление репозитория позволит окончательно остановить работу над проектом.

Напомним, что CGBJ считался одним из наиболее продвинутых проектов по переносу GTA VI на ПК. Согласно последним данным, разработчикам удалось добиться средней производительности в районе 25 FPS непосредственно во время игрового процесса, а качество изображения приблизилось к оригинальной консольной версии.

В комментариях пользователи также раскритиковали решение разработчиков разместить исходный код на GitHub, учитывая предыдущие случаи удаления аналогичных проектов по требованию правообладателя.

Ранее Rockstar уже добилась удаления репозитория Leonida и его форков с GitHub. Хотя впоследствии в Discord появились сообщества, заявляющие о продолжении разработки Leonida, их подлинность и причастность к оригинальному проекту пока не подтверждены.