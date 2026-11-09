Rockstar устроит фестиваль GTA 6 в Майами с Трэвисом Скоттом, Карди Би и другими звёздами

Rockstar Games объявила о проведении Grand Theft Auto 6: The Festival — специального музыкального мероприятия в Майами, посвящённого выходу GTA 6. Фестиваль состоится 21 ноября, через два дня после релиза игры, на площадке Mana Wynwood. Организаторами выступают Rockstar Games и PlayStation, а программа включает выступления известных артистов, связанных с радиостанциями игры и её официальным саундтреком.

В число участников вошли Трэвис Скотт, Don Toliver, Kodak Black, Sofaygo, Cardi B, Metro Boomin, Justice, Tainy, The Dare, Fcukers, Ca7riel, Paco Amoroso, Nick León, DJ Python, Prospa, Skream, Rauw и другие исполнители. Rockstar обещает звёздный состав, отражающий музыкальное разнообразие Вайс-Сити и Леониды.

Попасть на фестиваль можно будет только по билетам, распределяемым через случайную лотерею. Желающим необходимо зарегистрироваться через сервис DICE. Приём заявок завершится 10 ноября в 16:00 по восточному времени США, а победителей объявят в 19:00 того же дня. После этого билеты поступят в продажу 11 ноября в 12:00 ET.

Rockstar описывает мероприятие как возможность погрузиться в музыку Вайс-Сити и Леониды в рамках специального концерта, приуроченного к запуску GTA 6. Подать заявку на участие в розыгрыше можно на официальном сайте игры.