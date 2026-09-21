Rockstar ужесточает правила моддинга своих игр: изменения коснутся и GTA 6

Grand Theft Auto 6 по-прежнему остается одной из самых ожидаемых игр всех времен, но с каждой новой новостью всплывает и очередная ложка дегтя. На этот раз тревожным сигналом стало официальное заявление Rockstar о политике в отношении модов.

Как сообщает издание TheGamer, Rockstar недавно выпустила руководство по моддингу для всех своих игр, включая GTA 6. Правила оказались настолько строгими, что уже вызвали волну возмущения в сообществе. Среди главных запретов:

Использовать или повторно использовать любой контент из игр Rockstar в других проектах;

Изменять или добавлять контент, связанный с официальными сюжетами или персонажами Rockstar;

Модифицировать игры для работы на неофициальном оборудовании;

Создавать или распространять читы для официальных многопользовательских сервисов;

Использовать любую защищенную интеллектуальную собственность (персонажей, бренды, музыку и т.д.);

Воссоздавать реальные локации, использовать внешность или голоса реальных людей;

Заниматься несанкционированной или недобросовестной монетизацией модов.

Хотя некоторые пункты выглядят логично (например, запрет на читы в мультиплеере), правила перечеркивают огромное количество любимых фанатами модов, которые могли бы существовать (например, мод на Шрека или Паровозика Томаса). Rockstar уже имеет крайне противоречивую историю закрытия крупных моддинг-проектов и преследования создателей, поэтому просто отмахнуться от этих опасений не получится.

Для GTA 6 на консолях эти изменения не будут столь критичны, но на ПК моды - неотъемлемая часть геймплея, сыгравшая огромную роль в долголетии открытых миров Rockstar. Некоторые из новых правил уже наносят ущерб текущим проектам: студия закрывает моды, пытающиеся восстановить вырезанный контент GTA 5, который Rockstar сама так и не выпустила.

Помимо уничтожения культовых творений фанатов, эти ограничения могли бы ликвидировать и то, с чего Rockstar сейчас получает прибыль - например, ролевые серверы NoPixel для GTA 5, которые изначально начинались как массовая инициатива моддеров.

Несмотря на то что Rockstar не запрещает полностью измененные игровые файлы, новые ограничения вызывают серьезные опасения за будущее игры. Они вредят не только моддинг-сообществу, вкладывающему время и силы в свои проекты, но и самой Rockstar, ставя под угрозу долгосрочную жизнь будущих частей серии.