Rockstar: в GTA 6 можно ограбить практически что угодно

Судя по недавнему интервью с Робом Нельсоном, руководителем разработки в студии Rockstar North, GTA 6 действительно оправдывает своё название — Grand Theft Auto. В беседе с журналистами IGN Нельсон подробно рассказал о GTA 6, раскрыв множество деталей об этой долгожданной игре с открытым миром, выход которой запланирован на следующий месяц.

Обсуждая то, как мир штата Леонида меняется вокруг игрока и как с ним можно взаимодействовать, Нельсон поделился любопытной подробностью, которая наверняка приведёт в восторг любителей криминальных развлечений.

Демонстрируя Grand Theft Auto 6 представителям IGN, Роб Нельсон решил прямо в ходе показа совершить ограбление. Это произошло в тот момент, когда он рассказывал команде о том, как будет развиваться игровой мир, подчёркивая, что изменения не достигнут того же уровня, что в Red Dead Redemption 2 (где можно было наблюдать, как целые города преображаются по мере прохождения сюжета и течения времени).

Тем не менее, он отметил: благодаря разнообразию и динамичным, спонтанно возникающим событиям ничто не помешает игроку пуститься во все тяжкие и грабить всё подряд. Впрочем, выразился он не столь пафосно:

Можно ограбить практически что угодно. Например, мы можем зайти в магазин, где продаются наушники, и ограбить его.

В GTA 5, вышедшей ещё в 2013 году, игроки могли зайти в обычный магазинчик и ограбить его, однако более крупные дела — вроде полноценных налётов — были жёстко привязаны к сюжетным миссиям/

Из интервью не совсем понятно, что именно делал Роб Нельсон в этот момент, но можно предположить, что он осматривал карту или занимался чем-то подобным.

Это все те объекты, которые можно ограбить ради наживы, — и это важнейшая часть игрового процесса. Действовать можно как вдвоём (за Джейсона и Люсию), так и в одиночку.

Разработчик также особо подчеркнул динамичность происходящего. Никогда нельзя заранее знать, когда именно представится возможность для ограбления:

Я собирался отправиться в магазин, банк или контору микрозаймов, чтобы попытаться их ограбить. Но по пути мы проезжали мимо полицейской штрафстоянки, и Джейсон обратил на неё внимание.

Сама мысль о том, что ограбить банк можно спонтанно, просто по ходу дела, — это нечто невероятное. В GTA 5 или Red Dead Redemption 2 подобные вещи были возможны лишь после выполнения строгой последовательности действий: составления плана, подбора команды и запуска чётко срежиссированной миссии.

А в GTA 6, судя по всему, это будет происходить экспромтом. Можно просто вбежать в контору микрозаймов, забрать деньги и скрыться в закат.