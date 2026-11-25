Австралийская версия GTA 6 отличается от международной лишь одной небольшой деталью: игроки не могут получить временное усиление выносливости от употребления запрещённых веществ. По сообщениям, такое же изменение коснулось и версии для Новой Зеландии.

В обычной версии GTA 6 некоторые запрещённые вещества можно найти в игровом мире или получить из упаковок. Они появляются в колесе быстрого доступа рядом с другими расходуемыми предметами. При употреблении одно из них на короткое время значительно повышает выносливость персонажа - примерно на 30 секунд.

Эту функцию пришлось убрать из австралийского издания, чтобы игра получила возрастную классификацию. Местные правила допускают изображение употребления запрещённых веществ в видеоиграх, но запрещают предоставлять игроку игровые преимущества за их использование.

При этом остальные возможности сохранились. Игроки по-прежнему могут усиливать выносливость с помощью адреналина, а также пить алкоголь и курить. Сюжетные сцены, в которых персонажи употребляют запрещённые вещества, тоже остались в игре, поскольку не связаны с игровыми бонусами.

Хотя ограничение на получение преимуществ от запрещённых веществ действует именно в Австралии, в Новой Зеландии есть собственные особенности классификации игр. Ранее они уже повлияли на выход других проектов, поэтому Rockstar заранее учла местные требования и внесла необходимое изменение, чтобы избежать повторных подач GTA 6 на классификацию.