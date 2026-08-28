Rockstar выложила на своем официальном канале 27-минутное видео "Расширенный взгляд на Grand Theft Auto 6"

Компания Rockstar Games выпустила видео "Расширенный взгляд на Grand Theft Auto 6" - почти 27-минутный ролик с реальным геймплеем, снятым на PlayStation 5. Сначала он появился эксклюзивно на Netflix, а в 4 утра по Москве стал доступен на официальном YouTube-канале Rockstar Games.

В ролике показаны главные герои - пара Люсия и Джейсон (в стиле Бонни и Клайд). Игрок может свободно переключаться между ними даже во время погонь и миссий: один, например, ведет машину, а второй стреляет. Действие происходит в штате Леонида (вымышленная Флорида) с Вайс-Сити, болотами, ключами и другими локациями.

Графика и детализация мира заметно выше, чем в GTA 6: плотный трафик, проработанные интерьеры, разнообразные NPC. Видео подтвердило дату выхода - 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Версия для PC пока не анонсирована.

Ролик вышел на фоне недавних утечек геймплея, которые в Rockstar назвали "душераздирающими". Несмотря на это, официальный материал вызвал огромный ажиотаж и стал одним из главных игровых событий 2026 года.