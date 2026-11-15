Rockstar выпускает небольшое обновление для GTA VI в магазине Xbox в преддверии даты выхода

Компания Rockstar Games выпустила очередное небольшое обновление сборки Grand Theft Auto VI для консолей Xbox — всего за четыре дня до запланированного на 19 ноября релиза игры. Как сообщает пользователь Cokymoky в социальной сети X, обновление для версии GTA VI на Xbox было загружено в сеть доставки контента (CDN) и магазин Microsoft 15 ноября 2026 года в 15:36 по всемирному координированному времени (UTC).

В результате обновления идентификатор сборки (submission ID) изменился с 1152921505702398326 на 1152921505702409521, хотя фактическое изменение размера файлов оказалось минимальным.

Размер международного пакета (предназначенного для 18 рынков) увеличился всего на 73 728 байт, достигнув в общей сложности 225 336 647 680 байт (примерно 209,86 ГиБ). Пакет для Австралии и Новой Зеландии увеличился на ту же величину, а версия для Японии стала больше на 77 824 байта, достигнув 224 135 999 488 байт (208,74 ГиБ).

Кроме того, последнее обновление GTA VI для Xbox включает новые пакеты оптимизации доставки (Delivery Optimization) для США, Новой Зеландии и Японии.

Согласно предоставленной информации, изменения затронули такие файлы, как game_scarlett_master.exe, /pack/story000/story000_script.rpf, /script.rpf, /shaders.rpf и /data.rpf. При этом основные файлы игрового мира — /levels.rpf и /audio.rpf — остались без изменений.

Столь незначительные корректировки указывают на то, что речь идет лишь о небольшой правке сборки, а не о масштабном обновлении контента; впрочем, точный характер внесённых изменений пока не раскрывается.