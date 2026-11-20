Серия Grand Theft Auto стала одной из самых культовых видеоигровых франшиз в истории — во многом благодаря тому, что студия Rockstar Games прекрасно понимает: в данном случае «чем больше, тем лучше». Новая часть, GTA VI, вышла на этой неделе — спустя 13 лет ожидания.
Ещё один аспект, который отлично осознают разработчики, — это важность саундтрека; наличие в нем новых композиций играет ключевую роль. Собрать подборку из уже известных хитов может каждый, но по-настоящему интересным саундтрек делают именно новые жемчужины.
Официальный саундтрек игры — «Grand Theft Auto VI: The Album» — был выпущен в пятницу, 20 ноября, после того как в сети появились неофициальные списки композиций. Похоже, Rockstar Games намеренно подогревали интерес к игре, используя музыку как инструмент для создания интриги.
Среди новых треков — «Crazy for You» Ланы Дель Рей, «Fast Emotion» Зары Ларссон, «Go Easy» Дуа Липы, «Sweet Like Candy» Камилы Кабельо, «Ahh Yea» Playboi Carti, «Power Trip» Дженни (JENNIE) и «TRDWFE» Рины Саваямы.
Треклист альбома Grand Theft Auto VI:
1. Justice при участии Michael McDonald — «Starting From Zero»
2. Yung Lean при участии Future и Metro Boomin — «That’s It»
3. Playboi Carti — «Ahh Yea»
4. Travis Scott — «RHYNO»
5. CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. и Étienne de Crécy — «Sexy Magic»
6. Justice при участии Tame Impala, SZA и King Gizzard & the Lizard Wizard — «Flower in a Hurricane»
7. Dua Lipa — «Go Easy»
8. Morgan Wallen — «Last Thing You Need»
9. Jhayco — «X»
10. Fuerza Regida — «Suzuki»
11. Rauw Alejandro — «Macacoa 2000»
12. A Boogie wit da Hoodie при участии Elkan — «Dance With Me»
13. Burna Boy — «Bigger»
14. Gunna — «Count Up»
15. Kodak Black и Don Toliver — «Let’s Rock»
16. Young Thug — «Wakin Up Flex»
17. Tee Grizzley — «IKYFL»
18. Don Toliver — «TF?» 19. Cardi B — «Don’t Chart»
20. JT — «GMA»
21. JENNIE — «Power Trip»
22. Tove Lo — «Blood in Your Eyes»
23. Zara Larsson — «Fast Emotion»
24. Camila Cabello — «Sweet Like Candy»
25. Fcukers — «Only One»
26. Arca — «Sandunguea»
27. Rina Sawayama — «TRDWFE»
28. Rose Gray — «All Again»
29. Lana Del Rey — «Crazy for You»
30. Kali Uchis & Helado Negro — «Lárgate»
31. Omar Apollo — «No Me Busques»
32. Keith Richards — «Bright Lights, Big City»
33. Jesse Johnson & DāM-FunK — «Stone Kold Krazy Luuv»
34. Stanley Clarke, Yussef Dayes & Robert Glasper — «Overtown Lights»
Ну хоть музыку можно послушать. Главное в телевизор не смотреть, а то снова кровь из глаз пойдет
много музыки классной в игре, что очень радует. в 5ке было 99% кала
Как обычно трешачок попсовый, безвкусица. На этот раз без Aphex Twin, HEALTH и других уважаемых композиторов.
"33 ноунейма и Лана Дель Рей" )))