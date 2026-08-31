Rockstar выпустила новые скриншоты GTA 6 с Джейсоном, Лусией и панорамами Вайс Сити

Rockstar Games продолжает подогревать интерес к самому ожидаемому релизу года. 31 августа студия обновила медиагалерею на официальном сайте, опубликовав серию свежих скриншотов Grand Theft Auto 6 в высоком разрешении. В объектив камеры попали не только главные герои - харизматичные Джейсон и Лусия, но и детализированные панорамы Вайс-Сити с небоскребами, водной гладью и вертолетами. Все скриншоты можно посмотреть на официальном сайте.

На данный момент в галерее Rockstar насчитывается около сотни снимков, включая эксклюзивные кадры из изданий Ultimate Edition и Vintage Vice City Pack. Релиз GTA 6 состоится 19 ноября 2026 года на платформах PlayStation 5 и Xbox Series X|S.