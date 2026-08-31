ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 3 118 оценок

Rockstar выпустила новые скриншоты GTA 6 с Джейсоном, Лусией и панорамами Вайс Сити

2BLaraSex 2BLaraSex

Rockstar Games продолжает подогревать интерес к самому ожидаемому релизу года. 31 августа студия обновила медиагалерею на официальном сайте, опубликовав серию свежих скриншотов Grand Theft Auto 6 в высоком разрешении. В объектив камеры попали не только главные герои - харизматичные Джейсон и Лусия, но и детализированные панорамы Вайс-Сити с небоскребами, водной гладью и вертолетами. Все скриншоты можно посмотреть на официальном сайте.

Женщины в социальных сетях запрещают мужчинам играть в GTA 6 - все из-за Люсии и откровенных сцен
+ ещё 2 картинки

На данный момент в галерее Rockstar насчитывается около сотни снимков, включая эксклюзивные кадры из изданий Ultimate Edition и Vintage Vice City Pack. Релиз GTA 6 состоится 19 ноября 2026 года на платформах PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Скриншоты 18
33
38
Комментарии:  38
Ваш комментарий
Killa00
19
Японка

Игра еще не вышла а от нее уже блевать тянет...

19
AlexFoRestor

лЮсией, а не лУсией, сто раз уже говорили

12
Melodic Osrik

тошнит от этих рож уже

10
Константин335

Ну Люська, как же хороша

9
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ