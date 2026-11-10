Rockstar выпустила новый тизер GTA 6 - в ролике показали свежие кадры перед скорым релизом

Rockstar Games опубликовала новый ролик Grand Theft Auto 6: Pre-Load Now, приуроченный к началу предзагрузки игры. Видео содержит ранее не показанные кадры, которые уже привлекли внимание поклонников в комментариях.

Одновременно компания сообщила, что владельцы цифровых предзаказов могут заранее скачать GTA 6, чтобы подготовиться к запуску. Покупатели физических изданий с кодом активации получат такую возможность после получения копии. До релиза игры осталось девять дней, поэтому новый тизер стал ещё одним поводом для обсуждения предстоящего возвращения серии.