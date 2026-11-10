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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 3 297 оценок

Rockstar выпустила новый тизер GTA 6 - в ролике показали свежие кадры перед скорым релизом

butcher69 butcher69

Rockstar Games опубликовала новый ролик Grand Theft Auto 6: Pre-Load Now, приуроченный к началу предзагрузки игры. Видео содержит ранее не показанные кадры, которые уже привлекли внимание поклонников в комментариях.

Одновременно компания сообщила, что владельцы цифровых предзаказов могут заранее скачать GTA 6, чтобы подготовиться к запуску. Покупатели физических изданий с кодом активации получат такую возможность после получения копии. До релиза игры осталось девять дней, поэтому новый тизер стал ещё одним поводом для обсуждения предстоящего возвращения серии.

Консоли 97 Трейлеры 21
70
73
Комментарии:  73
Ваш комментарий
askazanov

А геймплея толкового нет до сих пор))) значит не всё впорядке что то с игрой )

39
MereIone

Посмеял